Odličan prirodni lek za visok krvni pritisak

Superhrana pomaže u borbi sa visokim krvnim pritiskom, pokazale su dve nedavne studije.

Jedno od njih u objavljeno je u naučnom časopisu Journal of Academy of Nutrition and Dietetics. Dve žene u postmenopauzi sa visokim pritiskom su šest nedelja konzumirale dozu praha od borovnica sušenih smrzavanjem , što je isto kao šlji svežih borovnica.

Rezultat je pokazao sniženi donji pritisak za 6 odsto i gornjeg za 5 odsto, kao i povećanja nitričnih oksida (koji šire krvne sudove i poboljšavaju cirkulaciju) od čak 69 odsto.

Smuti od borovnice i banane

Ova moćna kombinacija bogata je antioksidansima, te kalijumom koji na prirodan način snižava visok krvni pritisak. Takođe, smuti sadrži pribiotik i dijetalne nitrate.

Uz antioksidanse, ova kombinacija prepuna je kalijuma (koji na prirodan način snižava krvni tlak), izvor probiotika te dijetnih nitrata.

Sastojci:

1 šolja smrznutih borovnica

1 zrela banana

1 šolja običnog bezmasnog jogurta

1 šolja mladog spanaća

Priprema:

Ubacite sve sastojke u blender i mešajte dok ne dobijete glatku, kremastu teksturu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.