Odlučila je da pije 11 čaša vode dnevno tokom mesec dana! Evo kako se to odrazilo na njen organizam

Žena je sprovela lični eksperiment sa ciljem da poveća svoj unos vode za 30 posto, a kako bi rešila neke zdravstvene probleme, sa kojima se suočavala.

Hana Harper, urednica zdravlja u „Health-u“, naglašava važnost pijenja dovoljno vode za opšte zdravlje. Iako voda sama po sebi možda neće rešiti svaki zdravstveni problem, održavanje hidriranosti je neophodno za osnovne telesne funkcije, uključujući regulaciju temperature, podmazivanje zglobova i eliminaciju otpada.

Dehidracija može dovesti do problema kao što su umor, vrtoglavica i suva koža.

Pokazalo se da redovno konzumiranje preporučene količine vode poboljšava koncentraciju i raspoloženje, ublažava glavobolje, podstiče zdravije starenje, pomaže u kontroli težine i poboljšava atletske performanse.

Uprkos ovom saznanju, mnogi pojedinci imaju poteškoća u dobijanju dovoljno vode na dnevnoj bazi. Sama Harper je otkrila da joj je teško da ostane hidrirana i često shvata da satima nije popila vodu.

Takođe je osetila glavobolje i pad energije koje je u početku odbacila kao normalne, da bi otkrila da su to verovatno simptomi blage dehidracije. Odlučila je da vidi da li će povećanje njenog dnevnog unosa vode sa 6-8 čaša na 11 čaša doneti primetne zdravstvene koristi.

Potrebna količina vode može varirati u zavisnosti od faktora kao što su starost, klima i fizička aktivnost. Za žene, preporučeni unos se kreće od 2 – 2,7 l, dok muškarci treba da ciljaju na 2,5 – 3,7 l dnevno. Uprkos ovim preporukama, prosečna odrasla osoba u SAD troši samo oko 1,3 litra vode dnevno.

Koje promene su se desile?

Dehidriranost se javlja kada telo nema dovoljno tečnosti za pravilno funkcionisanje, što dovodi do simptoma koji mogu varirati od blagih, kao što su žeđ i suva usta, do ozbiljnih, uključujući konfuziju i ubrzan rad srca. Iako retka, prekomerna potrošnja vode takođe može biti štetna i potencijalno dovesti do trovanja vodom ili hiponatremije.

U ličnom eksperimentu, Harper je imala za cilj da poveća svoj unos vode za 30 posto, kako bi ciljala specifične probleme, kao što su smanjenje glavobolje, povećanje energije tokom dana i poboljšanje atletskih performansi. Odabrala je da pije 2,7 litara vode dnevno, što je uključivalo punjenje boce od pola litra tri puta dnevno i zamenu drugih pića vodom.

Posle 30 dana, Harper je primetila poboljšanja u svom zdravlju. Uspostavljanjem navike da pije vodu tokom dana, održavala je doslednu hidriranost organizma. Njene sportske performanse su se poboljšale, jer se tokom vežbanja osećala bolje hidrirano i manje žedna.

Takođe je primetila smanjenje učestalosti i jačine glavobolje, posebno kada je održavala veći unos vode tokom nekoliko dana. Iznenađujuće, kvalitet njenog sna se takođe poboljšao, jer se više nije budila tokom noći za vodu.

Međutim, nije primetila značajne promene u nivou energije, iako je ispijanje hladne vode pružalo privremeni osećaj budnosti. Na kraju, Harper je shvatila da je povećanje njenog unosa vode pomoglo da se izbegnu negativni efekti dehidracije, umesto da direktno poboljša njeno zdravlje.

Održavanje hidriranosti može poboljšati telesne funkcije, što dovodi do prednosti kao što su poboljšana izdržljivost tokom vežbanja i bolji fokus.

Za one kojima je teško da piju običnu vodu, Harper napominje da druga pića poput sokova i gaziranih pića pomažu u hidrataciji, kao i hrana bogata vodom poput voća i povrća.

