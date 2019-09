Operacija štitne žlezde dovodi do komplikacija samo u jednom slučaju

Štitna žlezda jedna je od najvećih žlezda u našem telu, smeštena na prednjoj strani vrata, između grkljana i gornje ivice grudne kosti. Proizvodi hormone koji regulišu metabolizam.

Operacija uklanjanja štitne žlezde (tireoidektomija) nije neuobičejna i često se radi zbog tumora. Međutim, nisu retke niti neuobičajene komplikacije koje se događaju zbog operacije štitne žlezde.

Nova studija iz Amerike savetuje sve osobe kojima je potrebna operacija da je obavi hirurg koji godišnje uradi 25 i više tih operacija. Iako je to tehnička operacija, pravo je svakog pacijenta da pita hirurga koliko često operiše štitnu žlezdu.

Razlog za to: čak 51% hirurga u Americi koji rade ovu operaciju (tireoidektomiju) to rade samo jednom godišnje. Studija je svoje podatke zasnovala na 17.000 osoba koji su operisale štitnu žlezdu između 1998. i 2009. godine.

Podaci su pokazali da je rizik od komplikacija čak 87% veći u slučajevima kada je hirurg imao samo jednu operaciju godišnje. U slučajevima kada je hirurg imao dve do pet operacije godišnje, rizik je bio veći za 68%. U slučajevima od 11 do 15 operacija godišnje, rizik je bio veći za 22%, dok je 10% u slučajevima od 16 do 20 operacija godišnje.

Povećani rizik od komplikacija nije bio u slučajevima kada su hirurzi imali 25 i više operacija godišnje. Moguće kompikacije uključuju probleme krvarenja paraštitne žlezde, kao i oštećenje nerava koje može da prouzrokuje probleme sa disanjem, govorom i gutanjem.

Naša situacija

Poslednjih godina broj obolelih od raka štitne žlezde kod nas je veoma veliki i u stalnom je porastu, tako da se samo na Institutu za onkologiju i radiologiju uradi 700 operacija godišnje. Na osnovu toga može se zaključiti da su naši lekari iskusni u ovim operacijama jer, nažalost, imaju veliki broj pacijenata i veliki broj operacija godišnje.