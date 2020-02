Oprez: 5 znakova da imate kamen u bubregu

Obratite pažnju!

Ovo su neki od najvažnijih i najočiglednijih simptoma koji bi mogli ukazivati na to da imate kamen u bubregu.

1. Intenzivni bol

Osećate li intenzivni bol u stomaku, leđima ili preponama, možda je u pitanju kamen u bubregu. Bol se javlja zato što kamen može zapeti u uskom mokraćnom kanalu i tako stvori pritisak u bubrezima. Kako se kamen pomera, bol se može pomicati s leđa prema preponama.

2. Promene u mokraći i mokrenju

Mokraća se zbog kamena u bubregu može promeniti na nekoliko načina:

Uporan i čest poriv za mokrenjem javlja se kad se kamen u bubregu pomera i dođe do bešike. To takođe može izazvati ozbiljnu bol i osećaj pečenja tokom mokrenja.

Količina urina može se smanjiti što je povezano s kamenom zapelim u mokraćnom kanalu. Kamenac može čak potpuno blokirati prolaz mokraće.

U urinu se može pojaviti krv za šta je takođe glavni krivac kamen u urinarnom traktu. Neobičan i neprijatan miris mokraće takođe može biti znak da je u bubrezima došlo do upale koja može dovesti i do zamućenosti urina.

3. Groznica i povišena temperatura

Visoka temperatura uvek ukazuje na upalu negde u telu, pa tako i u urinarnom traktu ili bubrezima. Upale dodatno komplikuju stanje s kamenom u bubregu.

4. Osećaj mučnine

Mučnina je često praćena povraćanjem. To se događa zato što bubrezi i gastrointestinalni trakt dele zajedničke nervne završetke. Do mučnine može doći i usled jakih bolova.

5. Osećaj slabosti i umora

Kad imate kamenac, bubrežna funkcija se smanjuje. Zbog toga se u telu može javiti nagomilavanje toksina što pak može uticati na to kako se osećate. Možda ćete biti umorniji nego inače ili osećati jak bol zbog čega ćete biti uopšteno slabiji.

U povećanom ste riziku od formiranja kamena u bubregu ako: