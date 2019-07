Oprez! 9 znakova da vam preti oboljenje jetre

U nastavku pročitajte koje signale ne biste smeli da zanemarujete jer mogu da ukažu na ozbiljna oboljenja

Jetra je najzaposleniji organ u našem telu jer neprestano izbacuje toksine. Takođe, filtrira krv iz creva i obrađuje hranljive materije.

Zato je jako bitno da uočite moguće simptome koji ukazuju da vaša jetra ne radi kako bi trebalo, odnosno da vam preti oboljenje jetre.

Neke tihe znakove na prvi pogled ne biste povezali s ozbiljnim problemom, ali neki od njih zapravo jasno ukazuju i na mogući uzrok.

Žute oči

Lekar dr. Narajanan Menon koji se bavi transplatacijom jestre iz klinike u Klevelandu kaže da je izgled očiju jasan znak da jetra ne radi kako treba.

„Jetra normalno razgrađuje bilirubin i pomaže da ga izbacimo iz tela, ali ako ne radi dobro, to može da dovede do nakupljanja bilirubina u telu, a samim tim i do toga da oči požute, upozorava on.

Puno tečnosti u stomaku

„Povećani pritisak unutar krvnih sudova oko jetre može da dovede do nakupljanja tečnosti u stomaku“, upozorava dr. Menon i dodaje da je iznenada narastao stomak koji se ne povlači, znak upozorenja da nije reč o običnoj nadutosti.

Stoga je bitno posetiti lekara što pre, kako bi se utvrdilo je li problem u gasovima, hrani ili tečnosti.

Hepatitis A, B i C

Kad virusi ili paraziti zaraze jetru, to može da izazove upalu i poremeti funkcije jetre. Najčešća vrste infekcija su virusi hepatitisa. Virus hepatitisa A se širi putem kontakta s izmetom kontaminirane osobe ili konzumairanjem hrane i pića, dok se virusi hepatitisa B i C najčešće prenose preko krvi, polnim kontaktom ili preko drugih telesnih tečnosti.

„Postoje neki stvarno dobri lekovi za hepatitis C, tako da preporučujem testiranje“, kaže dr. Menon.

Ne možete da zaustavite svrab

Obolela jetra može da izazove svrab po celom telu.

„Ne znamo sa sigurnošću pravi uzrok, ali se pretpostavlja da bi moglo biti povezano s nivoom žučne soli“, kaže dr. Menon.

Jetra proizvodi žuč, koja omogućava probavu, ali kod ljudi s primarnom bilijarnom cirozom (autoimuna bolest jetre koja uzrokuje kolaps žučnih puteva), može doći do nakupljanja žući i svraba kože.

Hroničan umor

Hroničan umor je jasan znak da nešto nije u redu s vašim telom, a jedan od uzroka može biti bolest jetre.

Težak alkoholizam

Jetra je organ koji čisti telo od hemikalija i otrova, te ukoliko knzumirate previše alkohola, naškodićete ovom organu.

Posledica toga može biti uvećana jestra, koja se naziva ciroza.

Gojaznost

Prekomerna telesna težina značajno utiču na sve organe, pa i na jetru. Kod viška kilograma, oko jetre se nakupljaju masnoće, što se je češće kod ljudi u 40-im i 50-im godinama. Rezultat toga je ciroza jetre.

Porodična istorija bolesti

„Mala grupa bolesti jetre je nasledna, tako da ako mislite da je neko iz vaše proodice preminuo od posledica bolesti jetre ili raka jetre, obavestite svog lekara kako biste na vreme obavili kontrolne preglede“, savetuje dr. Menon.

Zbunjenost i zaboravnost

Ukoliko vam se dešava da iznenada gubite stvari, zaboravljate važne datume i podatke, nemojte se slepo držati verovanjem da je to posledica stresa i umora.

Naime, uzrok može biti hepatička encefalopatija, stanje koje može da se pojavi kad jetra ne može pravilno da izbaci toksine iz tela i obično se javlja kod bolesnika s hroničnim oboljenjem jetre, cirozom ili hepatitisom.