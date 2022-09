Oprez, evo šta se dešava sa telom ako se ne tuširate nakon vežbanja ili trčanja

Dok trčimo ili vežbamo, prirodna reakcija našeg tela je znojenje. Telo tako reguliše unutrašnju temperaturu.

Znojenje nas hladi, a istovremeno izbacuje iz tela sve otrove i jača naš imunološki sistem. Iako je znojenje važno za zdravlje, moramo praktikovati dobre navike lične higijene kako bismo isprali tečnosti i bakterije koje nastaju znojenjem s tela.

Akne

Kada se znojimo, naše pore se otvaraju, a ako ne isperemo znoj, on će se ponovo vratiti u kožu. To može dovesti do začepljenja pora i izbijanja akni.

Atletsko stopalo

Hodanje je važno, ali trebamo se pobrinuti da naša stopala ostanu čista. Kako prenosi avaz.ba pranjem, možemo sprečiti pojavu atletskog stopala, gljivičnih infekcija noktiju i neugodnog mirisa. Nakon treninga temeljno operite i osušite stopala, obujte čiste čarape i izbegavajte bosonogo hodanje na javnim mestima i u teretani.

Neugodan miris

Ispod pazuha je uvek toplo, mračno i vlažno, što čini savršeno okruženje za razmnožavanje bakterije i pojavu neugodnog mirisa. Kako biste to sprečili, nanesite dezodorans pre treninga i temeljno se istuširajte nakon njega pa nanesite dezodorans.

Prehlada i infekcije

Kad smo u teretani, dodirujemo površine koje su dotakle stotine drugih ljudi i na njih prenele svoje viruse i bakterije. Javna mesta su košnica za infekcije i izvori zaraze, stoga dezinfikujte ruke i mesta za vežbanje nakon korištenja opreme.

Gljivične infekcije

Slično kao i pahuz, prepone su prekrivene folikulima dlaka i imaju visoku koncentraciju znojnih žlezda. Ako preskočite tuširanje nakon treninga i ostanete u vlažnoj odeći, mogli biste dobiti gadnu gljivičnu infekciju ili osip. Tuširanje će isprati bakterije i ostaviti nas čistim i svežima. Osim toga, to je odličan način ublažavanja boli u mišićima i upale mišića.

