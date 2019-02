Oprez! I nesanica je smrtonosna bolest

Manje od sedam sati sna dnevno može povisiti rizik od moždanog udara, saopštili su lekari iz Opšte bolnice u Masačusetsu za list „Nejčer“.

Naučnici su sproveli istraživanje na miševima, koje su podelili u dve grupe: prva je spavala najmanje sedam sati, a drugoj su konstantno prekidali san. Kao rezultat toga, uočeno je da miševi koji su bili lišeni sna imaju povećan nivo leukocita, a došlo je i do povećanja broja aterosklerotskih plakova. Međutim, ni kod jedne grupe se nije menjala težina ili nivo holesterola.

Osim toga, lekari su otkrili hormon hipokretin u mozgu glodara, koji je povezan sa proizvodnjom belih krvnih zrnaca u koštanoj srži za vreme sna. Ispostavilo se da je smanjen nivo hormona doveo do obrazovanja plakova, kao i do prekomernog povećanja broja leukocita dva tipa. Ateroskleroza je bolest arterija, koja se manifestuje u naslagama u vidu plakova na zidovima krvnih sudova. Pored hipertenzije, ona je jedan od uzroka moždanog udara, koji često dovodi do smrti.

(Sputnjik)