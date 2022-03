Oprez: Otok na nogama može da bude znak veoma ozbiljne bolesti

Posle dugog stajanja, sedenja ili hodanja često umemo da se požalimo na bolove u nogama. Kupka, tuširanje, masaža i odmor mogu da budu od pomoći, ali ponekad bol ume da potraje duže od nekoliko sati.

Koje promene na nogama su znak za uzbunu, a koje ukazuju na manjak vitamina ili minerala i ne iziskuju odlazak kod specijaliste?

Otoci na gležnjevima

Više temperature vazduha mogu da izazovu otoke na gležnjevima, posebno ako nosite obuću za hladnije vreme. Ali, to nije jedini razlog. Visoki unos soli može da dovede do zadržavanja tečnosti u organizmu. Natrijum kontroliše ravnotežu tečnosti, a previše soli u ishrani može da dovede do oticanja nogu, gležnjeva i stopala.

Edem je otok u zglobovima i često je posledica predugog sedenja i/ili stajanja. U najgorem slučaju, pojava otoka može da bude znak bolesti srca, jetre ili bubrega. Naime, ukoliko bubrezi ne funkcionišu kako treba, to može da izazove zadržavanje tečnosti u organizmu, a posebno u nogama, što iziskuje lekarsku pomoć.

Modrice

Osobe koje koriste kreme i masti na bazi kortikosteroida često se suočavaju sa iznenadnom pojavom modrica. Naime, duža upotreba kortikosteroida utiče na to da koža postane tanja, a samim tim i osetljivija na pritisak. Sličan efekat izaziva i upotreba aspirina.

S druge strane, pojava modrica kod zdravih osoba koje ne koriste kortikosteroide i pojedine vrste lekova može da bude posledica manjka kolagena. Žene su podložnije modricama, jer je njihova koža tanja i imaju tanje slojeve kolagena.

I nedostatak vitamina C može da bude razlog za stanjivanje kože i pojavu modrica.

Bol u nogama

Najčešće je posledica lošije cirkulacije, ali može da bude i znak problema sa venama. Da biste sanirali bol u nogama, pokušajte da na kraju dana sedite sa nogama koje ste podigli uvis i naslonili ih na zid – tako ćete podstaći limfnu drenažu. I suvo četkanje od stopala do butina takođe može da bude od pomoći.

Ukoliko bolovi ne prestanu, zakažite pregled – proširene vene su problem koji se danas relativno lako rešava.

Trnci

Ukoliko imate osećaj kao da su vam iglice zabodene u noge, to može da bude znak manjka vitamina B12. Ovaj vitamin zaslužan je za formiranje mijelina, masnog sloja koji štiti nerve; ukoliko su nervi oštećeni, može da se javi osećaj peckanja i bockanja, prenosi Espreso.

Ako se, pak, ovakva senzacija javlja duž jedne noge – od gluteusa do stopala, nije isključeno da se radi o išijasu, pa potražite savet fizijatra.

Paučinaste vene

Plave ili crvene žilice po nogama koje izgledaju poput paukovih niti uglavnom prolaze bez ikakvih bolova ili čudnih senzacija. Javljaju se kao posledica povišenog nivoa estrogena, a često su prisutne kod trudnica i žena starijih od 30 godina.

Takođe, mogu da budu uzrokovane povredom ili dugotrajnim sedenjem.

