Oprez: Ovo su uzroci drhtanja ruku!

Drhtavica može zahvatiti bilo koji deo tela, ali najčešće se pojavljuje u rukama.

Razni su uzroci ove pojave, najčešće je stres izazivač ali u nekim situacijama može biti i pokazatelj ozbiljne bolesti.

Drhtanje ili tremor predstavja ritmičko pokretanje međusobno nepovezanih mišića. Do ove pojave dolazi najčešće u stanju mirovanja, kada su mišići potpuno opušteni.

Mnogi drhtanje ruku često povezuju s Parkinsonovom bolešću, iako to ne mora biti slučaj. Drhtavica u rukama može da se pojavi i kod zavisnika od kofeina, ali i kod alkoholičara.

S obzirom na to da tremor može biti posledica mnogih stanja, teško je reći što ga je točno uzrokovalo. Ukoliko je ta pojava česta, svakako valja zatražiti lekarsku pomoć kako bi se utvrdio pravi razlog tremora. Na temelju toga kada i kako se drhtanje ruku pojavljuje, lekar može da zaključi o čemu je reč.

Neke od najčešćih uzroka koji izazivaju tremor otkrivamo u nastavku.

Esencijalni tremor

Esencijalni tremor je jedan od najčešćih poremećaja pokreta, a može se pojaviti u rukama, glavi, glasu i drugim delovima tela. Najčešće se javlja kod odraslih osoba, a stanje se pogoršava s godinama. Javlja se prilikom određenih pokreta poput držanja čaše, kašike ili pak pisanja. Prestaje u stanju mirovanja, odnosno kad su ruke opuštene. Može biti blag ili gotovo neprimetan ili pak toliko izražen da vas ometa kod obavljanja svakodnevnih zadataka. Lekari nisu posve sigurni što izaziva esencijalni tremor, a najčešće je nasledan, što znači da postoji genetska komponenta čiji je uzrok zasad nepoznat. Esencijalni tremor prvo se najčešće pojavljuje u samo jednoj ruci, a potom prelazi i u drugu ruku. Ako je blag, ne treba ništa poduzimati. Ako pak je vrlo izražen, postoje određeni lekovi koji mogu pomoći i ublažiti drhtanje ruku.

Parkinsonova bolest

Za razliku od esencijalnog tremora, drhtavica ruku uzrokovana Parkinsonovom bolešću pojavljuje se kad su ruke u stanju mirovanja. Ova vrsta tremora najčešće se javlja u obliku ritmičkih pokreta između palca i kažiprsta. Parkinsonova bolest je neurodegenerativna bolest u kojoj određene moždane stanice postepeno odumiru. Iako nije sasvim jasno zašto do toga dolazi, odumiranje tih stanica dovodi do nedostatka dopamina što uzrokuje tremor te druge motoričke poremećaje kao što su tikovi s licem, loše držanje i poteškoće pri govoru. Lek za Parkinsonovo bolest nažalost ne postoji, no fizička aktivnost te određeni lekovi mogu da ublaže simptome.

Stres

Svaka živa osoba ima vrlo blagi, nevidljivi oblik tremor koji nastaje zbog srčanog ritma, protoka krvi i drugih procesa koji se odvijaju unutar tela. To se naziva fiziološkim tremorom. Ipak, pod određenim uslovima, taj tremor može postati izraženiji, kažu lekari. Stres ili teškoća mogu pogoršati fiziološki tremor, baš kao i trema ili strah. Ovisno o situaciji, ova pojava može biti vrlo neugodna. Ipak, ako je ova vrsta tremora retka i ako ne utiče negativno na vaš život, onda se ne trebate zabrinjavati. Ako zbog velike razine stresa često imate problema s drhtanjem ruku, onda svakako zatražite lekarsku pomoć. Razne metode relaksacije poput meditacije, joge ili slušanja umirujuće muzike mogu biti od velike pomoći.

Prevelik unos kofeina

Baš kao što stres može intenzivirati uobičajeni fiziološki tremor, jednako tako deluje i kofein. Primetite li da vam se ruke tresu nakon što ste popili kafu ili neki drugi napitak s kofeinom, trebali biste da smanjite unos kofeina.

Uzimanje određenih lekova

Uzimanje određenih lekova može izazvati razne nuspojave, a jedna od njih je i tremor. Na primer, lekovi protiv astme mogu dovesti do podrhtavanja ruku. Primetite li da vam ruke drhte uvek nakon što ste popili lek, posavjetujte se s lekarom o promeni terapije.

Umor

Još jedan uzrok izraženijem fiziološkom tremoru može biti i premorenost. Bilo da ste umorni zbog nedostatka sna ili ste se vratili s napornog treninga, umor i napetost povezani su s podrhtavanjem ruku i ostalih delova tela.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih se može pojaviti tremor, a ako je ta pojava česta i ako vas ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, onda biste svakako trebali zatražiti pomoć stručnjaka.

