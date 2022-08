Oprez: Preterano konzumiranje alkohola naročito je opasno za ovaj organ

Mnogo je razloga zbog kojih biste trebali da izbegavate preterano konzumiranje alkohola, a jedan od njih je naročito štetan jer ubrzava starenje mozga, navodi se u istraživanju koje je objavljeno u PLOS Medicine.

Dolazi do nakupljanja gvožđa

U ovom istraživanju učestvovalo je 20.965 učesnika, čija je prosečna starost bila 55 godina. Alkohol nije konzumiralo 2,7 odsto učesnika, dok su ostali u proseku pili više od sedam čaša alkohola sedmično.

Nakon objavljenih rezultata istraživanja, dokazano je da previše konzumiranja alkohola može biti opasno po zdravlje.

– Ukoliko konzumirate više od sedam čaša alkohola sedmično, u vašem mozgu će doći do nakupljanja gvožđa, što loše utiče na kognitivine sposobnosti – rekla je doktorka Anja Topivala za magazin Eat This, Not That.

Mozak je vrlo osetljiv

Doktorka Emma Laing j edodala da je mozak vrlo osetljiv na povećanje nivoa gvožđa.

– Nenormalno visok nivo gvožđa u mozgu povezan je s oksidativnim stresom, koji dovodi do bržeg oštećenja nervnih ćelija i njihovog odumiranja, a to je u suštini ubrzanje starenja mozga – objasnila je ona.

Stručnjaci savetuju da se pije jednu ili dve čaše vode uz svaku čašu alkohola kako bi očuvali zdravlje mozga. Naravno, najsigurnija opcija je prelazak na konzumiranje bezalkoholnog piva i sličnih proizvoda, na šta mnogi teško mogu da se naviknu.

