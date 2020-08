Osećate bol u zglobovima ili nadutost? IZBEGAVAJTE ovo!

Zbog prevelikog unosa šećera kod žena mogu da se pojave razne gljivične infekcije, deci slabi imuni sistem, a muškarcima može da se smanji libido. Uz to, ima puno kalorija, ali onih praznih – nema stvarne prehrambene vrednosti. Iako ga ima u jako puno namirnica, moguće je izbegavati ga – i potrebno je, jer previše unošenja ostavlja ozbiljne posledice na zdravlje, prenosi „Bright Side“.

Ako niste svesni da preterano konzumirate šećer, proverite da li imate neki od sledećih simptoma preteranog unosa.

Akne

Hrana koja sadrži dodati šećer uzrokuje brzi porast insulina i započinje proces glikacije, odnosno vezivanja šećera na proteinske molekule. Čim glukoza uđe u vašu krv, ona pokreće niz komplikovanih fizioloških procesa koji na kraju mogu da dovedu do upale i problema s kožom. Ovaj porast insulina može vremenom da poveća aktivnost žlezda lojnica na vašoj koži i aktivirati upalne procese. To znači da ishrana bogata šećerom nosi veći rizik od nastanka akni.

Kvarenje zuba

Neke od štetnih bakterija u ustima mogu da se hrane šećerom koji jedete. Tako nivo kiseline koju obično proizvode može da se poveća i oštetiti zubnu gleđ. Kad se taj zaštitni spoljašnji sloj troši, povećana količina kiseline može da stvori karijes. To može da dovede do zubobolje, osetljivosti i krvarenja desni, pa čak i do gubitka zuba.

Bol u zglobovima i mišićima

Ukoliko osećate bolove, trnce i oticanje u nogama uz pojavu crvenila, to može da bude jedna od posledica – oštećenje nerava.

Žudnja za slatkim i previše ili premalo energije

Ako jedemo mnogo slatke hrane, visok nivo šećera u krvi sprečava glukozu da uđe u ćelije. Zbog toga telo nema energije i stalno traži nešto slatko, jer je to najbrži način da dođe do goriva. Nakon što ste dobili dozu šećera, osećate veliki nalet energije, ali vrlo brzo, kada on padne, osećate se užasno iscrpljeno – jer nema prehrambene vrednosti i ne može vas dugo držati sitim.

Nadutost

Istraživanja su pokazala da se šećer ponekad ne svari u potpunosti u tankom crevu. Kad dođe u debelo crevo, može da fermentiše i dovede do pojave gasova, grčeva i bolne nadutosti, ali i da pogorša simptome sindroma iritabilnog creva, piše vecernji.hr.

