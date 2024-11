Ostaju li vam tragovi čarapa na nogama: Evo šta to otkriva o vašem zdravlju, važan pokazatelj

Verovatno ste primetili da rubovi čarapa ponekad ostavljaju crvenkaste otiske na vašim nogama. Ako se to dogodilo jednom ili dvaput, moguće je da je rub vaših čarapa veoma zategnut da trlja nogu. Ali ako vam se to stalno dešava, onda je to znak da vam telo nešto govori.

Zbog toga, Brightside ukazuje na zdravstvene probleme koje tragovi čarapa mogu otkriti:

Tragovi na nogama mogu biti znak visokog krvnog pritiska

Ako osećate da su vam noge jako otečene, razlog može biti višak tečnosti koji se nakupio u donjim delovima nogu. Obično nije bolno, ali nošenje čarapa može biti neprijatno.

Visok krvni pritisak je uzrokovan zadržavanjem tečnosti i krvi je teže da pumpa krv kroz telo. Telo reaguje zadržavanjem tečnosti, koja se uglavnom skladišti u nogama i butinama.

Proširene vene

Kada vam vene na nogama oslabe, ne mogu dovoljno brzo da vrate krv u vaše srce. Krv će se tada nakupljati u venama na nogama i one će bolno da oteknu. To rrіdonoѕі naѕtanku varіkoznіh vena.

Ako redovno imate tragove, onda vam telo možda govori da vaše vene ne pumpaju krv nazad u srce.

Tragovi čarapa mogu biti znak dehidracije

Ako vaše telo ne dobija dovoljno vode, može doći do oštećenja krvnih sudova. Oštećene vene mogu da puknu i tečnost prodre u okolno tkivo – najčešće oko zglobova i mišića. Tragovi čarapa oko zglobova mogu ukazivati na to da je vaše telo dehidrirano.

Posledica lekova

Određeni lekovi mogu izazvati oticanje nogu. Neke vrste antiinflamatornih lekova i lekova za krvni pritisak mogu izazvati neprijatan osećaj otečenih nogu. Određene vrste kontraceptivnih pilula (posebno one koje sadrže estrogen) mogu promeniti količinu hormona u telu žene i dovesti do zadržavanja vode i otoka nogu.

Šta uraditi ako na vašim nogama postoje trajni tragovi čarapa?

Ako su tragovi čarapa na nogama česti, najbolje je konsultovati lekara. Ali ovu situaciju možete poboljšati sledeći jednostavne korake:

Smanjite količinu soli u ishrani

Održavajte zdravu težinu

Noѕіte komrreѕіjѕke čarare

Često menjajte položaj i ne jedite i ne stojite duže vreme

Nosite udobne cipele s niskom petom

