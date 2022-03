Ostaju li vam tragovi od čarapa na nogama: Evo šta to otkriva o vašem zdravlju

Verovatno ste primetili da rubovi čarapa ponekad ostave crvenkaste tragove na vašim nogama. Ako se to dogodilo jednom ili dva puta, moguće je da rub vaših čarapa vrlo čvrst tako da pritiska nogu. Ali, ako vam stalno ostaju tragovi, to je znak da vaše telo pokušava da vam nešto kaže.

Zbog toga Brightside ukazuje na probleme sa zdravljem koje nam tragovi od čarapa mogu otkriti.

Tragovi od čarapa mogu biti znak visokog krvnog pritiska

Ako imate osećaj da su vam noge jako natekle, razlog može biti višak tečnosti koja se nakuplja u donjim delovima vaših nogu. To uglavnom nije bolno, ali nošenje čarapa može biti neprijatno.

Visok krvni pritisak uzrokovan je zadržavanjem tečnosti te je srcu teže da prenosi krv telom. Telo odgovara zadržavanjem tečnosti koja se većinom slegne u nogama ili stopalima.

Varikozne vene

Kada vene u našim nogama postanu slabe, one ne mogu dovoljno brzo da vrate krv u vaše srce. Krv se tada nakuplja u venama u nogama, te one bolno oteknu. To doprinosi nastanku varikoznih vena.

Ako redovno primećujete tragove od čarapa, onda vaše telo možda pokušava da vam kaže da vaše vene ne propuštaju krv nazad do srca.

Tragovi od čarapa mogu biti znak dehidratacije

Ako vaše telo ne dobija dovoljno vode, onda može doći do štete na krvnim sudovima. Oštećene vene mogu početi da cure i ta se tečnost nakuplja u okolnom tkivu – najčešće oko zglobova i u stopalima. Tragovi od čarapa koji se pojavljuju oko vaših zglobova možda govore da vam je telo dehidrirano.

Posledica lekova

Određeni lekovi mogu dovesti do oticanja nogu. Neke vrste antidepresiva i lekova za krvni pritisak mogu dovesti do neprijatnog osećaja oticanja nogu. Određene vrste kontracepcijskih pilula (naročito one koje sadrže estrogen) mogu promeniti količinu hormona u telu žene i dovesti do zadržavanja vode i oticanja nogu.

Šta učiniti ako vam na nogama neprestano ostaju tragovi od čarapa?

Ako su tragovi od čarapa na nogama česti, najbolje je konsultovati se sa lekarom. Ali možete i poboljšati to stanje primenom jednostavnih preporuka:

– smanjite količini soli u ishrani

– održavajte zdravu telesnu težinu

– nosite kompresivne čarape

– često menjajte položaj i nemojte predugo stajati niti sedeti

– nosite udobnu obuću u s niskom petom

