Ova 3 simptoma javljaju se na stopalima, a ukazuju na tešku bolest: Mnogi olako shvate, pa bude prekasno

Kardiovaskularne bolesti mogu se manifestovati na neočekivane načine, a prvi znakovi često se vide na stopalima.

Kardiovaskularne bolesti svake godine odnose gotovo 18 miliona života širom sveta, a neočekivani simptomi na stopalima mogu ukazivati na njihovo prisustvo. Američka akademija za dermatologiju (AAD) ističe tri ključna znaka koja se mogu otkriti posmatranjem stopala i prstiju.

Oticanje stopala

Oticanje stopala, zajedno sa nogama i gležnjevima, jedan je od mogućih znakova srčanih bolesti. Ovaj medicinski fenomen poznat kao edem može ukazivati na to da srce ne funkcioniše pravilno.

– Mnoge srčane tegobe uzrokuju nakupljanje tečnosti u stopalima i potkolenicama. Kako se tečnost zadržava, otok može napredovati prema natkolenicama i preponama – navodi AAD, prenosi „Mirror“.

Prema NHS-u, oticanje može biti slabije ujutru, a intenzivnije tokom dana.

Plavi prsti

Plava boja prstiju može biti znak začepljenja krvnih sudova.

– Kada vam je hladno, koža može postati plava ili ljubičasta. Ako je koža ovakva čak i kada vam je toplo, to bi moglo značiti da krv ne dobija dovoljno kiseonika. Sindrom plavog prsta nastaje usled blokade krvnih sudova, što može dovesti do odumiranja kože ukoliko se ne leči. Ovaj poremećaj je poznat kao cijanoza – objašnjava AAD.

Bolne kvržice na prstima

Bolne kvržice, poznate kao Oslerovi čvorovi, mogu se pojaviti na prstima ruku i nogu.

– Ove kvržice se javljaju kod pacijenata sa infektivnim endokarditisom, infekcijom srca. One mogu trajati od nekoliko sati do nekoliko dana, ali iako same prolaze, neophodno je lečiti infekciju antibioticima. U nekim slučajevima je potrebna operacija – ističe AAD.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com