Ova krvna grupa spada u najrizičniju, a ovi faktori dodatno pogoršavaju stanje

U slučaju da ste povređeni ili oboleli od određene bolesti za čije je lečenje neophodna krv, da bi se nadoknadio gubitak krvi prethodno se mora precizno odrediti krvna grupa, da bi se izbegle neželjene komplikacije tokom davanja transfuzije. Zbog toga, ako ste povređeni ili je neophodno da hitno i neodložno primite krv, posedovanje potvrde o krvnoj grupi će značajno uštedeti dragoceno vreme neophodno za njeno određivanje i time vam spasiti život.

Značaj posedovanja krvne grupe je u tome da bi se sprečilo rizik primanja krvi inkompatibilne (neodgovarajuće) krvne grupe u trenutku kada vam je ona preko potrebna (transfuzija krvi ili tokom hirurške operacije).

Stanja kod kojih je neophodno što pre primeniti krvnu transfuziju

Saobraćajne nesreće kad postoji veliki gubitak krvi i stanje šoka

Velike hirurške intervencije

Krvarenja iz gastrointestinalnog trakta (jednjak, želudac, debelo crevo)

Krvarenja na porođaju

Autoimmune hemolizne anemije

Transplantirani bolesnici

Anemije kod hroničnih bolesti (maligniteti, dijalizirani)

Trudnice moraju znati svoju krvnu grupu

Za trudnice je izuzetno značajno da znaju svoju krvnu grupu kao i Rh „faktor“ odnosno D antigen. Kada je žena Rh(D) negativna, a nosi bebu koja je Rh(D) pozitivna, to može dovesti do stanja poznatog kao Rh inkompatibilija. U slučaju da tokom trudnoće dođe do mešanja krvi Rh(D) pozitivne bebe sa majčinom krvi, to može biti okidač za stvaranje antitela protiv bebine krvi, poznato kao Rh-senzitizacija.

Generalno, stvaranje ovih antitela neće uticati na bebu tokom trudnoće u kojoj se desila senzitizacija, ali naredne trudnoće sa Rh(D) pozitivnim bebama, mogu dovesti do fatalnog ishoda po bebu. Transfuziolozi uvek proveravaju krvnu grupu i Rh(D) antigen u ranoj trudnoći, da bi se izbegle neželjene komplikacije i smanjio rizik. U slučaju da je trudnica Rh(D) negativna, ona dobija preventivno tokom trudnoće Rh(D) gamaglobulin (Rhogam), koji sprečava stvaranje antitela i senzitizaciju.

Pomoć drugima

Jedan od najvrednijih razloga zbog čega bi trebalo da znate svoju krvnu grupu je da možete pomoći drugima. Često se događa da tokom letnjih meseci ili praznika, transfuziološke ustanove zbog nestašice krvi apeluju i traže dobrovoljne davaoce krvi. Kada znate svoju krvnu grupu a čujete da se ona traži, možete pomoći povređenim u saobraćajnim nesrećama ili masovnim stradanjima, obolelim od malignih bolesti ili onima kojima je neophodna neodložna hirurška intervencija.

Krvne grupe i predispozicije za odredjene bolesti

Danski naučnici (ispitivanjem 66000 ljudi tokom 30 godina) su potvrdili da postoji genetska predispozicija i povišen rizik od dubokih venskih tromboza, kod osoba sa krvnim grupama AB, A i B, koji je 40% viši nego kod osoba krvne grupe 0.

Naučnici sa Harvarda su tokom dvadesetogodišnjeg ispitivanja 77000 ljudi, našli da oni sa krvnom grupom AB imaju 23% viši rizik za oboljenje srca u poređenju sa osobama krvne grupe O. Oni sa krvnom grupom B imaju 11% viši rizik, a oni sa krvnom grupom A svega 5%. Ne zna se tačan razlog, ali se smatra da kod krvne grupe O gde je rizik smanjen, postoji hemijska supstanca koja sprečava zgrušavanje krvi. Ipak, nesumnjivo je da stil života, težina, pušenje, dijeta, imaju mnogo veći uticaj na bolesti srca, nego krvna grupa.

Prema istraživanju lekara sa Karolinska Instituta u Švedskoj, osobe sa krvnom grupom A 20% više su osetljivi na rizične faktore kao što su cigarete i alkohol.

