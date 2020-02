Ova podmukla bolest pogađa svaku desetu ženu, a simptomi ponekad izostaju

Vodite računa o svom zdravlju

Od obilnih menstruacija do bolnog seksa, sve to mogu biti simptomi endometrioze koja pogađa svaku desetu ženu. U proseku do dijagnoze prođe oko sedam godina.

Endometrioza pogađa jednu od deset žena u reproduktivnom periodu, piše HuffingtonPost. Takvo stanje uzrokuje bolne i obilne menstruacije, bolove tokom seksa i probleme s plodnošću, a sve to utiče u znatnoj meri na živote obolelih.

Dodatni problem je što od pojave prvih simptoma do dijagnoze prođe u proseku oko sedam godina, ističu iz britanske organizacije Endometriosis UK.

Endometrioza je bolest kod koje se stanice sluznice materice nalaze van maternice. Ta se tkiva mogu pronaći u različitim organima u telu, ali najčešće su na jajnicima, u pelvisu, zadnjoj strani materice i na vrhu vagine, objavio je NHS Choices. Ne zna se tačan uzrok endometrioze, ali postoji nekoliko teorija. Među njima je i ona da endometrijum umesto da sa ciklusom napusti telo, zapravo ostaje zarobljen u jajovodu, odatle se nastanjuje na organima i buja. Prema drugoj teoriji, reč je o genetski naslednoj bolesti od koje obično pate članovi iste porodice.

Simptomi endometrioze uključuju bolne i obilne menstruacije, bol u donjem delu stomaka, u donjem delu leđa, bol tokom ili nakon seksa, krvarenje između ciklusa, a žene s endometriozom teško ostanu trudne. Ostali manje poznati simptomi uključuju dugotrajan umor i iscrpljenost, neprijatnost tokom uriniranja ili stolice, krvarenje iz rektuma ili krv u stolici, a u retkim slučajevima kad endometrijum dospe u pluća, može se javiti i iskašljavanje krvi.

Zbog vrlo opštih simptoma ponekad je lekarima teško da postave pravu dijagnozu, a bolovi u stomaku i obilne menstruacije mogu biti simptom niza drugih stanja i bolesti. Dodatno, valja imati na umu da postoje i žene koje imaju endometriozu, a nemaju nikakve simptome. Bolest se utvrđuje laparoskopski, hirurškom metodom koja omogućava hirurgu da uz pomoć aparata pregleda unutrašnjost abdomena te napravi vrlo detaljan ultrazvučni pregled.