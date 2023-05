Ova stara metoda je „ubica“ migrene: Potrebna su samo 2 sastojka!

Migrena je neurološko stanje, odnosno poremećaj koji je praćen mnogim simptomima. A najspecifičniji simptom migrene je intenzivna glavobolja. Uzrok nastanka migrene zasad je nepoznat, ali smatra se da utiču genetske predispozicije u kombinaciji sa različitim životnim stresovima. Poznati su okidači koji mogu izazvati trenutnu pojavu migrene:

– jako svetlo,

– ekstremni vremenski uslovi,

– dehidratacija,

– promene u atmosferskom pritisku,

– intenzivan stres,

– preglasni zvuci i muzika,

– određeni mirisi,

– određeni lekovi.

Postoji stara metoda za koju tvrde da limunov sok i so itekako ublažava migrenu.

Potrebno je:

– limun,

– so.

Poželjno je koristiti himalajsku kristalnu so, jer je veoma obogaćena mineralima. Ova so sadrži 84 elementa, što je više nego dobro, ako se uzme u obzir da nauka poznaje njih 118. So vas može spasiti glavobolje, migrene, povećati nivo seratonina u krvi, ojačati nervni sistem, normalizovati kiselo-alkalni balans u organizmu.

Sve što treba da uradite jeste da u čašu sipate sok od dva sveže ceđena limuna i dodate u njega dve kafene kašike soli.

Promešate, preručite u veći sud i u to dodate čašu (200 ml) vode. Napitak promešajte i ispijte u jednom gutljaju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.