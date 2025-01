Ovaj napitak će učiniti čuda za vašu štitnu žlezdu i nivo energije, jača imunitet, podstiče metabolizam!

Ovaj ukusni napitak sadrži niz sastojaka koji podstiču rad štitne žlezde, a ujedno je i prava bomba vitamina, minerala i antioksidansa dobrodošla na svačijem meniju.

Recept je podelila sertifikovana holistička nutritivna terapeutkinja Syeda Kiran Zahra Hussain.

Najbolji prirodni lek za štitnu žlezdu

7 šoljica izvorske ili filtrirane vode

1 šoljica 100-postotnog soka od brusnice

¼ kašičice suvog đumbira

½ kašičice cejlonskog cimeta

¼ kašičice muškatnog oraščića

¾ šoljice sveže isceđenog soka od pomorandže

¼ šoljice sveže isceđenog soka od limuna

Priprema:

Zagrejte vodu na vatri i pre nego što provri dodajte sok brusnice, zatim dodajte začine i pustite da ključa na najnižoj temperaturi 20 minuta. Kada se ohladi na sobnu temperaturu dodajte sok pomorandže i limuna. Količina je predviđena za jedan dan.

Tajna lekovitosti napitka za štitnu žlezdu

Brusnice su odličan izvor joda koji je esencijalan za zdravlje ove žlezde, a ove bobice ga sadrže čak 400 mg-a i predstavljaju jedan od najboljih prirodnih izvora joda. Adekvatan unos joda pomaže detoksikaciju tela, reguliše metabolizam, rast i razvoj.

Đumbir je trenutno jako popularan lekoviti začin i to s opravdanim razlogom jer zbilja deluje. To uključuje i blagotvorno delovanje na štitnu žlezdu. Sadrži magnezijum koji se pokazao kritičnim u kontrolisanju bolesti štitne žlezde. Uz to deluje i antiupalno što pomaže u sprečavanju upalnih procesa vezanih uz hipotireoidizam.

Cimet je višestruko koristan lek za štitnu žlezdu. Sadrži ekstrakt koji igra bitnu antiupalnu ulogu u indukovanju ekspresija nivoa mRNA u područjima proinflamatornih citokina. Laički, medicinska primena cimeta mogla bi imati veliku ulogu u terapiji usporenog rada štitnjače. Uz to, cimet deluje antiupalno i smanjuje insulinsku rezistenciju koja je usko povezana s nastankom Gravesove bolesti.

Muškatni oraščić prirodni je podizač raspoloženja i sedativ, te podstiče metabolizam.

Pomorandžin sok bogat je izvor C vitamina koji je bitan za mnoge procese u telu. Sadrži idealan odnos fruktoze i glukoze, te minerale magnezijum i kalijum. Pozitivno deluje na štitnu žlezdu i povećava glukuronsku kiselinu koja veže i eliminiše toksine iz tela pa pomaže u ispravnoj funkciji hormona.

Limunov sok je vrednog nutritivnog sastava i izuzetne lekovitosti za niz bolesti, pomaže detoksikaciju i jača imunitet.

Hipotireoidizam se dešava kada štitna žlezda ne proizvodi dovoljno hormona. Ova bolest pogađa oba pola, ali najčešće žene iznad pedesete godine. Štitna žlezda reguliše metabolizam, a niski nivoi hormona usporavaju telo i ujedno i brojne procese, od metabolizma do telesne temperature. Kada se ne leči može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

Usporena štitna žlezda

Imate li usporen rad štitne žlezde pijte ovaj napitak svakodnevno. Takođe jedite hranu bogatu B kompleksom i gvožđem, i morsko povrće poput kelpa i nori alge. Povećajte unos hrane bogate A vitaminom poput batata, šargarepe ili bundeve.

Generalno pravilo je da jedete zdravu i organsku hranu bogatu antioksidansima.

Izbegavajte hranu koja može ometati rad štitne žlezde – brokula, zelje, karfiol, kelj, spanać, repa, soja, kikiriki.

Recept koji odlično deluje kod svih problema sa štitnom žlezdom.

(Atma.hr, Ivana Dragica)

