Ovaj popularni čaj odličan je za probavu i koncentraciju, koristite li ga dovoljno?

Iako ćete u čaju od nane uživati svaki put, možda niste razmišljali o tome koliko dobrobiti nudi organizmu. Evo zašto bi ga trebalo konzumirati svaki dan.

Šta treba znati o nani?

Nana, ili pitoma menta, svoj ukus i miris duguje mentolu. Odnosno, mentol aktivira receptore na koži i tkivu koji su osetljivi i time daje osećaj hlađenja, odnosno osećaj osveženja. Menta je bogat izvor vitamina A, C i B2, a sadrži i visoki udeo kalcijuma, bakra i magnezijuma. Menta se kao lek koristila još u Rimskom Carstvu, a u tradicionalnoj se medicini najviše koristi za lečenje želudačnih problema, problema s disanjem i koncentracijom, a koristi se i kao osveženje za opekotine jer stvara, već spomenuti, hladni osećaj.

Listovi mente imaju antibakterijsko i protivupalno delovanje te se smatra efikasnim protiv truljenja zuba i u borbi protiv lošeg zadaha. Osim toga, još su se od srednjeg veka koristili kao sredstvo za izbeljivanje zuba.

Nanu možete koristiti u desertima, salatama, supama i u pripremi karija, a s obzirom na to da ćete imati osvežavajući ukus i nakon obroka. Čaj od nane se priprema od svežih ili sušenih listova i vrele vode. Kada se listovi namaču u vreloj vodi, otpuštaju esencijalan ulja koja su puna dobrobiti za organizam. Eterično ulje nane sadrži vitamine A i C, omega-3 masne kiseline i minerale poput gvožđa, magnezijuma, kalcijuma i kalijuma. Uzima se s gutljajem vode ili s kockom šećera: dve do četiri kapi odjednom, tri do četiri puta na dan. I u ovom slučaju trajna upotreba se ne preporučuje.

Koje su dobrobiti čaja od nane?

Ono što je u celoj priči oko čaja od nane važno to je sigurno ulje. Iako čaj sadrži malo ulja, kapsule ili esencijalno ulje ipak ima jaču koncentraciju. Ali čaj je sigurno dobar za zdravlje i trebalo bi ga piti što češće.

Pomaže probavi: Upravo je ovo dobrobit koja se najčešće vezuje za ovaj čaj, a može pomoći i pri umirivanju probavnih problema, smanjivanja mučnine i pomaže kod nadutosti.

Može poboljšati fokus i pamćenje: Jedna je mala studija pokazala da nana i njena esencijalna ulja mogu pomoći kod boljeg fokusiranja i koncentracije. Nakon niza kognitivnih testova, naučnici su otkrili da sam miris esencijalnog ulja peperminta povećava budnost i jača pamćenje.

Olakšava glavobolje: „Deluje tako da opušta mišiće i olakšava bol, a to su dva svojstva koja mogu pomoći kod migrena, napetosti u mišićima, simptomima prehlade i kašlja“, pojašnjava dr. Taz Bhatia i dodaje da listovi sadrže mentol i ulja koja pomažu kod ovih problema svojim sadržajem, poput minerala i vitamina.

Može poboljšati kvalitet sna: Kako menta može da opusti mišiće, može vas i opustiti pre sna i tako ga učiniti kvalitetnijim. Nema još dovoljno istraživanja na ovu temu, ali kako znamo da smanjuje osećaj stresa, lako je zaključiti kako će vas opustiti pre spavanja.

Bori se protiv slobodnih radikala: Radi se i o jakom antioksidantu koji se može boriti protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje doprinose starenju i razvoju hroničnih bolesti.

Lakše ćete disati: Ako vam je nos zapušen, ispijanje čaja od nane može pomoći. „Kako listovi ove biljke sadrže mentol, a on čisti sinuse i otvara disajne puteve, mogao bi da vam bude od pomoći“, objašnjava dr. Vil Kol. Ako osećate mučninu zbog začepljenog nosa, čaj od nane će vam problem olakšati.

Koža će biti sjajna i zdrava: Kako se radi o biljci koja poseduje protivupalna i antibakterijska svojstva, sigurno će vas rešiti svih posljedica upala, a upravo će stoga doprineti sjajnoj koži i umiriti crvenilo ali i sprečiti akne. Možda samo ispijanje čaja možda neće uvelike pomoći, ali možete vrećice čaja staviti na područje oko očiju ili staviti u flašicu s raspršivačem i tako naneti na lice.

Ko ne bi trebalo da pije čaj od nane?

Iako je pun zdravlja, to ne znači da bi svako trebalo da ga pije.

Ako imate GERB, onda bi trebalo pre korišćenja razgovarati s lekarom, a isto se odnosi na one koji imaju probleme s jetrom ili kamenom u bubregu. Trudnice i dojilje treba da izbegavaju da ovaj čaj piju u velikim količinama.

Kako pripremiti čaj?

Možete ga pronaći u svim prodavnicama ali i skuvati u sopstvenoj kuhinji. Evo kako:

Oko 20 listova nane će biti dovoljno, a trebate ih samo malo usitniti pre kuvanja.

Uzmite dve šoljice vrele vode i prelijte preko listova mente pa ostavite da stoji pokriveno 10 minuta.

