Ovako se lekari čuvaju od prehlade: Veoma je jednostavno, ali mnogi od nas to ne rade

Sezona prehlada, gripa i virusa je počela. Ljudi više borave u zatvorenim prostorima što omogućava respiratornim bolestima lakše širenje.

Doktori su stalno u kontaktu sa bolesnim osobama, a retko se razboljevaju. Da li ste se nekada zapitali šta oni rade kako bi sačuvali zdravlje? Nekoliko njih je pristalo to da otkrije.

Ne idu bolesni na posao

„Kada imam prehladu ili grip ne idem na posao. Svi imamo odgovornost jedni prema drugima, a kada bolesni radimo dovodimo druge ljude u opasnost da se razbole, rekao je dr Ričard Martinelo, profesor zaraznih bolesti i pedijatrije sa univerziteta „Jejl“ za „HuffPost“. Budući da se grip i prehlada šire putem respiratornih kapljica, kada ste bolesni najbolje je da ostanete kod kuće, kako biste smanjili rizik od prenosa.

Ne preskaču vakcinaciju

– Preskakanje ili odlaganje vakcine protiv sezonskog gripa može vas dovesti u opasnost da se stvarno razbolite – kaže dr Mari-Luiz Landri, profesorika laboratorijske medicine na univerzitetu „Jejl“.

– Više puta sam dobila grip i svaki put sam bila jako bolesna. Otkako primam vakcinu, samo sam jednom dobila grip i bio je mnogo blaži – rekla je.

Kada su bolesni nose masku

Ponekad, naravno, moramo izaći napolje kad smo bolesni, kaže profesor sa univerziteta „Kalifornija“, Džon Švarcberg koji tada ne izlazi iz kuće bez medicinske maske.

– Svako s respiratornom bolešću bi trebalo da nosi masku na javnim mestima ako se nalazi pored drugih ljudi – kaže on. Maska mnogo smanjuje rizik od respiratornih kapljica koje se mogu raširiti vazduhom kada kašljete ili kijate.

Redovno peru ruke

Loša higijena pranja ruku može biti uzrok za dobijanje gripa ili prehlade. Ruke treba prati često.

– Kada nam se ruke nakon dodirivanja površine na kojoj je virus kontaminiraju, možemo se razboleti ukoliko posle dodirnemo oči ili nos – objašnjava doktor Martinelo. A ako ste u pokretu i nemate pristup sapunu i vodi, možete privremeno koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.

Dovoljno odmaraju

Važno je dovoljno odmarati dok ste bolesni. Često pokušavamo i tada slediti svoj užurbani ritam, bez obzira na to kako se osećamo, a to može negativno uticati na zdravlje. Dobra vest je da i san može pomoći da se brže oporavite od prehlade ili gripa, jer simptomi mogu trajati i do dve nedelje.

– Nedovoljno spavanja povezano je s povećanom upalom i oslabljenim imunološkim odgovorom, što može produžiti vreme potrebno za oporavak od bolesti – kaže profesor medicine sa Harvardske medicinske škole Metju Viver.

