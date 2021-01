Ove bolove često istrpimo, ali NE SMEMO da ih ignorišemo!

Da li su bolovi koje osećate bezopasni kao što se čine?

Glavobolja nekada znači samo to – glavobolju, a žgaravica često samo znači da ste pojeli nešto što vam ne odgovara… Ipak, ponekad bolovi i neprijatnost koju osećamo nisu nešto što bismo smeli da ignorišemo. U nastavku saznajte da li su bolovi koje osećate bezopasni kao što se čine.

– Jaka glavobolja

Velike su šanse da su jaki bolovi u glavi obična migrena. No, ako glavobolju ne prate ostali simptomi migrene (mučnina, osetljivost na svetlo i zvukove, ili migrena s aurom pri kojoj se javljaju vizuelni simptomi, npr. svetlucanje ili bleskovi ispred očiju), oštar, jak i iznenadan bol (i ovde mislimo na najgoru glavobolju vašeg života) može da bude znak cerebralne aneurizme. Ova nenormalna proširenja krvne žile u mozgu pojavljuju se kod pet odsto svetske populacije i većinu vremena ne uzrokuju nikakve probleme.

Kada su male ne predstavljaju veću opasnost, ali kako rastu i postaju veće, postoji opasnost od pucanja (rupture) i izlivanja krvi u područje između mozga i ovojnice koja ga odvaja od lobanje, što se naziva subarahnodino krvarenje. Takvo stanje posebno je opasno po život. Ako se to dogodi, krv može da preplavi područje između mozga i ovojnice koja ga odvaja od lobanje (izazivajući pritom neverovatno jaku glavobolju) i prekine dotok kiseonika u tom području.

S vremenom nastanak aneurizme mogu da ubrzaju: pušenje, povrede glave, alkohol i neke droge, oralni kontraceptivi, kao i ako je neko u porodici imao aneurizmu.

Šta uraditi?

Pucanje aneurizme može da prouzrokuje oštećenje mozga za samo nekoliko minuta, pa je od velike važnosti da se što pre pozove hitna pomoć. Lekari će vas uputiti na CT-pregled, kako bi ustanovili ima li krvarenja, a ako ga pronađu verovatno će vas odmah poslati na operaciju.

– Pulsirajući bol u zubu

Ne možete da pojedete sladoled ili da popijete hladno piće, a da vas ne zabole zubi? Moguće je da su vam zubi samo osetljivi, ali postoji šansa i da se radi o bakterijskoj infekciji živca, pa otuda osetljivost. Ako ne odete na pregled kod zubara koji će ustanoviti o čemu se tačno radi, moglo bi se desiti da se zbog bakterija infekcija proširi, a to je nešto što definitivno ne želite.

Šta uraditi?

Vreme je za posetu zubaru. Pravovremenim uklanjanjem karijesa i nekvalitetnih plombi neće doći od upale zuba. Kada dođe do upale potrebno je ukloniti živac i vrlo temeljno očistiti sav sadržaj kanala zuba, pa kad je kanal dezinfikovan, napuniti ga trajnim punjenjem. Antibiotici će pomoći da se rešite infekcije koja se možda proširila i van usta.

– Oštar bol u donjem, desnom delu stomaka

Osećate oštar bol u donjem, desnom delu stomaka koji se pojačava kroz sate i dane? I sve prate mučnina i povišena temperatura? Verovatno vam je upaljeno slepo crevo. To se događa u trenutku začepljenja lumena crvuljka (izdanka u početku debelog creva) fekolitima (sadržajem hrane i kaše u crevu), zbog čega dolazi do upale.

Druga mogućnost je cista na jajniku. Ciste mogu da se pojave u bilo kom životnom dobu, pojedinačno ili u većem broju, na jednom ili oba jajnika. Ove malene šupljinice ispunjene tečnošću u većini slučajeva su bezopasne i nestaju same od sebe.

Ipak, ako se radi o torziji ciste ili pucanju, može da izazove strašan bol.

Šta uraditi?

Obavezno otići kod lekara. Upaljeno slepo crevo potrebno je ukloniti, u protivnom, u uznapredovalim slučajevima nastaje odumiranje ćelija (gangrena), pucanje slepog creva i rasipanje gnoja po trbušnoj šupljini, te nastaje lokalna ili potpuna upala donjeg dela stomaka i verovatno smrt ako se ne interveniše.

Ako se radi o cisti, lekar će vam prepisati odgovarajuću terapiju koja može da uključuje lekove ili hirurški zahvat. Ako se radi o torziji ciste, potrebno ju je odmah ukloniti, jer može da prekine dotok krvi u jajnik unutar nekoliko sati. Ako se to dogodi, doktor će biti primoran da izvadi i ceo jajnik.

– Prolazan bol u grudima

Povremeno osećate bol u grudima, kao jaku žgaravicu ili osećaj stezanja, kao da vas neko steže u korset? Ako niste pojeli ništa jako začinjeno što bi moglo da prouzrokuje ove probleme, mogući uzrok je blagi srčani udar. Svake godine oko 10.000 žena mlađih od 45 godina doživi blagi srčani udar. Simptomi kod žena su blaži nego kod muškaraca, najčešće su to osećaj pritiska u grudima, umor, bol u grlu i nedostatak vazduha.

Šta uraditi?

Kod mlađih žena srčani udar se može javiti za vrijeme intenzivnog vježbanja. Ako osjetite neki od simptoma, nazovite hitnu pomoć. Liječnici bi vas trebali poslati na EKG kako bi ustanovili je li srce bilo oštećeno, koliko i što je najbolji način liječenja.

– Bol u abdomenu popraćena nadutošću ili gasovima

Poslednjih mesec dana često se osećate naduto i muče vas gasovi, a znate da to nije od hrane koju jedete ili simptom PMS-a? Najgori mogući scenario je rak jajnika. Godine 2007. Fondacija za prevenciju ginekoloških kancera je objavila koji su rani simptomi raka jajnika: nadutost, bol u abdomenu ili području karlice i otežano hranjenje. Ako simptome imate gotovo svakodnevno ili više od dva ili tri puta nedeljno, vreme je da nešto preduzmete. Rak jajnika nije čest kao rak dojke ili pluća (otprilike jedna na 70 žena će ga dobiti), ali šanse su veće ako je rak imao neko u vašoj porodici ili ako nikad niste bili trudni.

Šta uraditi?

Zakažite pregled kog ginekologa i porazgovarajte o simptomima. Ako vaš lekar posumnja na rak, poslaće vas na ultrazvuk. Dobra vest: kod žena kod kojih je rak jajnika rano otkriven – procenat preživelih je 90 posto.

– Bol u leđima s trncima u nožnim prstima

Ako ste nešto teško nosili ili bili duže vreme savijeni, znate šta je bol u leđima. No takav bol obično rešava odmor i poneka krema protiv bolova. Ipak, ako se bol ne povlači posetite ortopeda, moguće je da vam disk pritiska živac u kičmi. Bez odgovarajućeg tretmana, preti vam trajno oštećenje nerva.

Šta uraditi?

Ultrazvuk će pokazati da li se disk u leđima pomerio ili napukao. Sve dok vam se simptomi ne pogoršavaju, dokor će vam prepisati fizikalnu terapiju i oralne steroide. Ako to ne pomogne, moguće je da će vam biti potrebna operacija.

– Bol u nozi s naticanjem

List na nozi vam je veoma osetljiv na jednom mestu, vidljivo natečen, crven i topao na dodir? Moguć uzrok je duboka venska tromboza (DVT), poznata i kao krvni ugrušak. Kako dođe do stvaranja krvnog ugruška: dugo sedite, cirkulacija prestaje da vam funkcioniše kako bi trebalo, krv se nakuplja i nastaje ugrušak. Kad dovoljno naraste zapuši venu, a područje oko njega počinje da boli i otiče. Kod pušača i žena koje uzimaju sredstva za kontracepciju, postoji veća šansa da će im se stvoriti krvni ugrušak.

Šta uraditi?

Oduprite se porivu da to područje masirate ili da pustite da se problem reši sam od sebe. Ako se krvni ugrušak dalje pokrene može kroz vene da vam ode do pluća i zaustavi dotok kiseonika, odnosno može da dovede do smrti zbog plućne embolije. Radije posetite lekara, koji će ultrazvukom pogledati krvni ugrušak. Površinska tromboza ne zahteva posebno lečenje osim olakšavanje simptoma: stavljanje toplih obloga preko zahvaćenih vena i uzimanje NSAID-a (nesteroidnih antiinflamatornih lekova) protiv bolova i za smirivanje upale. Kod DVT-a bolesnik odmah mora da se hospitalizuje jer je nužno sprečiti plućnu emboliju i hroničnu vensku insuficijenciju. Potrebni su vam lekovi koji razređuju krv, koje ćete možda morati da uzimate do godinu dana, piše Žena.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.