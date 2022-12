Ove greške svi pravimo kada se razbolimo, pa produžavamo agoniju: Evo šta zaista pomaže

Čim se prehladimo ili samo pomislimo da nam je imunitet narušen, kupujemo neke vitamine i lekove.

Ali stručnjaci upozoravaju da vitamini i suplementi nisu slatkiši i da ih ne treba piti „na svoju ruku”.

U nastavku pogledajte gde svi najčešće grešimo.

Vitamin C

Pouzdani znaci nedostatka vitamina C su: umor, letargija, nedostatak apetita, bleda koža, bolovi u kostima i mišićima, česte prehlade i glavobolje, mekane desni, sklonost infekcijama i modricama, otežano disanje, probavne smetnje, razdražljivost, nesvestica.

Vitamin C najčešće nedostaje teškim pušačima, ljudima koji piju prevelike količine crne kafe, čaja i alkohola. Povišena temperatura tri puta snižava nivo vitamina C u organizmu. Zbog toga stručnjaci predlažu da čim osetite prve simptome prehlade, koja je česta pojava ovih jesenjih dana, uzmete neki nekiseli oblik vitamina C.

Grčevi

Nedostatak elektrolita, kao i loša cirkulacija i dehidratacija organizma mogu biti uzrok grčeva u mišićima. Zato morate piti vodu i rastvor za hidrataciju.

Umor i pospanost

Hronični umor može biti signal nedostatka gvožđa.

Antibiotici

Apsolutno nikada ne bi trebalo da ih pijete bez konsultacije sa lekarom. I neće vam pomoći kod prehlade.

A šta zaista pomaže?

Za prehlade i infekcije izdvaja se jedan dodatak. Upravo cink pomaže našem imunitetu. Međutim, prvo se konsultujte sa svojim lekarom.

