Ovo je krivac za 75 posto svih slučajeva raka kod ljudi, a možda postoji način da ga zaustavimo

Protein MYC je deo aktivnosti zdravih ćelija, ali kada se ćelije raka razviju, on pomaže raku da se širi.

Naučnici su možda sada pronašli način da to spreče. Deo problema u ograničavanju MIC-a je to što je to bezobličan protein, onaj koji zapravo nema ciljnu strukturu. Ovo otežava lekovima da efikasno identifikuju MIC, piše Science Alert.

Međutim, tim sa Univerziteta u Kaliforniji, Riverside (UCR) uspeo je da razvije peptidno jedinjenje koje može da se veže ili da stupi u interakciju sa MIC i pomogne da se vrati pod kontrolu.

„MIC je manje kao hrana za ćelije raka, a više kao steroid koji promoviše brz rast raka. Zato je MIC odgovoran za 75 procenata svih karcinoma kod ljudi“, kaže biohemičar Min Ksue, dodajući: „Normalno, MIC aktivnost je strogo kontrolisana. U ćelijama raka postaje hiperaktivan i nije pravilno regulisan.“

Istraživači su proučavali male količine strukture koje MIC ima da bi izgradio biblioteku peptida koji bi se mogli zakačiti za tu strukturu. Konkretno, jedan peptid, NT-B2R, pokazao se posebno veštim u onemogućavanju MIC.

Istraživači su u testovima koristili kulturu napravljenu od ćelija raka ljudskog mozga, a pokazalo se da se NT-B2R uspešno vezuje za MIC, menjajući način na koji ćelije regulišu svoje gene i na kraju smanjujući metabolizam i proliferaciju ćelija raka.

Naravno, rigorozni testovi na ljudima tek treba da se sprovedu, ali naučnici su optimistični da su možda pronašli metod da zaustave jedan od načina na koji rak otima zdrave biološke procese kako bi preživeo, prenosi N1.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.