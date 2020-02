Najčešći uzrok lošeg varenja

Imate probleme sa varenjem? Mučnina, osećaj težine u stomaku, nadimanje, gasovi, krčanje – zvuči poznato? Pri pojavi ovakvih simptoma obično se pomisli da ste pojeli nešto što vam baš i ne prija, ali verovatniji uzrok vaših problema nema mnogo veze sa onim što ste pojeli, već sa onim kako se osećate.

Jutarnja gužva u autobusu, svađa sa partnerom, preveliki zahtevi na poslu, bilo šta od toga može vam izazvati probleme sa varenjem. Naime, sve to doprinosi stresu – a stres je najverovatnije krivac za ovakvu vrstu problema.

Kada se spomenu stres i problemi sa varenjem, obično se pomisli na želudac. Tačno je da stres može da pogodi i želudac – i pogađa ga – ali hrana se u želucu zadrži oko pola sata, dok delimično svareni komadići hrane mogu da putuju kroz debelo crevo i 48 do 72 sata, a nekad i više. Oni ne bi trebalo toliko dugo da se zadrže u debelom crevu, ali prisustvo hormona stresa usporava probavu. Tako se polusvareni komadići hrane dugo zadržavaju u debelom crevu, tamo fermentiraju i mogu da dovedu do dijareje ili zatvora.

Dešava se i da stres naruši ravnotežu crevne flore. Neke od bakterija koje prirodno egzistiraju u crevima će uprkos narušenoj ravnoteži ostati neškodljive, ali neke će proizvesti toksične supstance koje iz creva mogu da dospeju i u krvotok – a već će i u samim crevima da prave probleme.

Pošto nije uvek moguće izbeći stres, mogu li se ovi stomačni problemi rešiti na neki drugi način? Postoji nekoliko načina i svaki od njih pomaže u izvesnoj meri. Jedan je da unosite više svežeg voća i povrća, i to onog koje doprinosi ravnoteži crevne flore – to su banane, praziluk, crni i beli luk. Veoma je koristan i probiotski jogurt (ili makar preparati sa probiotskim kulturama), jer on podstiče razvoj korisnih i oslobađa vas nepoželjnih bakterija. Alkohol može da iritira sluzokožu želuca pa ga treba izbegavati, a ne treba preterivati ni sa antibioticima, to jest, ne uzimati ih zbog svake bezazlene infekcije, jer antibiotici neselektivno ubijaju sve bakterije, pa i one koje su vam neophodne za pravilno varenje hrane.