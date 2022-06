Ovo popijte svako jutro, ima brojne zdravstvene prednosti, a pomaže i pri mršavljenju

Svi znamo onaj osećaj kad ujutro moramo da se izvučemo iz kreveta, a čini nam se da je prerano i jednostavno nemamo energije da se suočimo s danom. Ali, prema mišljenju nutricionistkinje, postoje stvari koje možemo da uradimo kako bismo pomogli svom telu da se nosi s jutarnjim umorom i osigurali da nam se raspoloženje podigne, san poboljša i poveća energija.

Nutricionistkinja Aislin Kembridž kaže da postoji piće za koje tvrdi da deluje poput čarolije i pomaže da se osećamo dobro – a potrebna su nam samo dva sastojka. Iako svi znamo koliko je važno piti puno vode, zapravo možete učiniti da se osećate još bolje ako dodate malo limuna u šoljicu tople vode.

“Postoji jedna stvar koju bi apsolutno svako trebalo da radi od trenutka kada se ujutro probudi, a to je piti vodu. Ona hidrira vaše telo i snižava krvni pritisak. Ako želite da imate energije i osećate se dobro, popijte toplu vodu s pola isceđenog limuna. To je poput magije”, objasnila je za Miror.

Osim vode s limunom koja omogućuje da se osećate spremnima za početak dana, Aislin takođe ističe da pravilna briga pre spavanja može pomoći da se ujutro osećate bolje.

Nutricionistkinja je rekla da između poslednjeg velikog obroka i odlaska na spavanje treba ostati najmanje tri sata kako bi vaše telo moglo da svari hranu pre noćnog odmora.

„Ako pojedete obrok i pokušavate da zapiste sat ili dva kasnije, to će uzrokovati probleme jer vaše telo ne može da svari hranu na vreme niti da se odmori i oporaviti, to dvoje međusobno se poništava. I vaš san i vaša probava biće pogođeni, a to će imati ozbiljan uticaj na vaše raspoloženje. Preporučujem da ne jedete barem tri do četiri sata nakon velikog obroka pre spavanja”, savetovala je.

A njen najveći savet jeste da se klonite veštačkih zaslađivača kad god inate želju za šećerom jer oni mogu imati lošiji efekat na vaše telo od prirodnih šećera.

„Neki smatraju da je bolje posegnuti za opcijama bez šećera kada pokušavaju zdravo da se hrane, ali to je najgori izbor. Takozvana dijetalna pića sadrže sastojak koji se zove aspartam, a koji negativno utiče na naša creva i daleko je štetniji od šećera”, zaključila je.

