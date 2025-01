Ovo su 5 najnovijih simptoma korone, a javljaju se tokom jela

Simptomi koji bi mogli da ukazuju na infekciju kovidom

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) danas je upozorila na pet simptoma na koje bi trebalo obratiti pažnju tokom obroka jer bi mogli da ukazuju na infekciju kovidom.

UKHSA napominje da su se simptomi kovida 19 promenili u poslednjih gotovo pet godina, ali da bol u grlu, gubitak apetita, mučnina, kao i promene čula mirisa i ukusa tokom obroka mogu da budu simptomi infekcije.

Agencija je, takođe, saopštila da simptomi mogu podsećati na prehladu, ali su ponekad praćeni groznicom ili jezom, kašljem, poteškoćama u disanju, umorom, bolovima u telu, glavoboljom, začepljenim nosom i dijarejom.

