Ovo vam se može dogoditi ako ne unosite dovoljno vitamina C

Kada je u pitanju održavanje zdravlja, minerali igraju važnu ulogu. Naša ishrana trebalo bi da bude uravnotežena i raznolika. Vitamin C jedan je od najvažnijih nutrijenata koji su ključni za zdravo funkcionisanje našeg tela. Osim što je odgovoran za pravilno stvaranje kolagena u telu, važan je i za razvoj kostiju, zdravlje krvnih sudova i zarastanje rana. Zbog toga, nedostatak vitamina C može dovesti do mnogih bolesti koje mogu uzrokovati dalje komplikacije.

Skorbut

Skorbut je najpoznatija bolest povezana s nedostatkom vitamina C. Do nje dolazi usled velikog nedostatka vitamina C u ishrani, što dovodi do pojavljivanja modrica, krvarenja desni, slabosti, umora, osipa i drugih neprijatnosti.

Znakovi ranog upozorenja mogu uključivati ​​neobjašnjivi umor, smanjeni apetit, razdražljivost i bolove u zglobovima. Ako se ne leči, takođe može uzrokovati anemiju, gingivitis, krvarenja na koži itd.

Hipertireoza

Hipertireoza označava stanje pri kojem štitna žlezda izlučuje višak hormona. Vitamin C, zajedno s drugim vitalnim hranjivim materijama, važan je za zdravlje vaše štitne žlezde. Međutim, produženi nedostatak vitamina C može dovesti do prekomernog lučenja hormona iz štitne žlezde, što dovodi do hipertireoze, uzrokujući simptome poput nenamernog gubitka težine, lupanja srca, povećanog apetita, nervoze, podrhtavanja, promena u menstrualnom ciklusu kod žena i drugo.

Anemija

Unošenje vitamina C u vašu ishranu vrlo je važno. Osim ostalih prednosti, vitamin C pomaže u apsorpciji gvožđa, što je od vitalnog značaja za sprečavanje bolesti kao što je anemija, koja je rezultat smanjenog broja ili kvaliteta crvenih krvnih ćelija u vašem telu. Simptomi mogu uključivati ​​umor, bledilo, otežano disanje, vrtoglavicu, gubitak težine i drugo.

Krvarenje desni

Kada je u pitanju zdravlje vaših zuba, vitamin C je izuzetno važan. Ne samo da jača vaše zube već štiti i desni, stoga njegov nedostatak može dovesti do krvarenja desni.

Bolesti kože

Vitamin C ima važnu ulogu u održavanju zdravlja kože. Ima antioksidativna svojstva i igra ključnu ulogu u proizvodnji kolagena, proteina kojeg ima u vezivnim tkivima poput kože, kose i zglobova. Nedostatak vitamina C može dovesti do lezija kože, čiji su rani simptomi mala potkožna krvarenja.

Kako lečiti nedostatak vitamina C?

Uključivanje hrane bogate vitaminom C u vašu ishranu najbolji je način za lečenje problema s nedostatkom. Citrusno voće i povrće bogatim vitaminom C trebalo bi da budu deo vaše redovne ishrane. Pušenje bi najbolje bilo izbegavati jer su studije dokazale da pušači imaju smanjene količine vitamina C u svom telu. Takođe se mogu razmotriti dodaci vitamina C, ali pre nego što ih uzmete, trebalo be se posavetovati sa svojim lekarom.

