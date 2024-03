Ovu bolest zovu ‘tihi ubica’: Ako imate ovih 7 simptoma, javite se odmah lekaru

Izdato je hitno upozorenje Britancima koji bi mogli da žive s bolešću poznatom i kao ‘tihi ubica’.

Postoji sedam upozoravajućih simptoma na koje treba pripaziti. Stručnjaci su pozvali ljude da paze na znakove atrijalne fibrilacije jer povećava rizik od moždanog udara za pet puta, a takođe je povezana sa zatajenjem srca. Rano otkrivanje stanja ključno je i verovatno će poboljšati ishode za pacijente.

Atrijalna fibrilacija (AF) je najčešći poremećaj nepravilnog rada srca, ali mnogi ljudi ne znaju da imaju to stanje. AF stanje srca koje uzrokuje nepravilan i često nenormalno brz otkucaj srca, što je važno uočiti jer može dovesti do smrtonosnog moždanog udara. Najjednostavniji način za proveru stanja je praćenje pulsa, ali istraživanje biofarmaceutske kompanije Bristol Myers Squibb otkrilo je da svaka peta osoba koja je u opasnosti od tog stanja zapravo ne zna kako to da uradi.

Kada proveravate puls koristite zglob ili vrat i stavite kažiprst i srednji prst na unutrašnju stranu zgloba ili sa strane vrata i osetićete to. Zatim brojite broj otkucaja 30 sekundi, a zatim udvostručite taj broj da biste dobili broj otkucaja u minutu. Normalan broj otkucaja srca u mirovanju biće između 60-100 otkucaja u minutu (bpm), a za osobe s AF to bi moglo biti čak 100 otkucaja u minutu. Oni koji su pod većim rizikom od ovog stanja uključuju one koji imaju genetski srčane bolesti. To može biti zato što već patite od problema poput visokog holesterola ili ako imate porodičnu istoriju srčanih problema.

Neki ljudi koji imaju lupanje srca će ih opisati kao osećaj leptirića u grudima, dok se drugi trude da odrede kakav je to zapravo osećaj. Ali, mnogi će imati minimalne simptome ili uopšte neće doživeti simptome, što otežava otkrivanje stanja. Kao rezultat toga, čak 300.000 ljudi živi s nedijagnosticiranom AF u Velikoj Britaniji, upozorili su stručnjaci. Šokantno, studija koju je sproveo Bristol Myers Squibb pokazala je da je samo 53 posto ljudi znalo da nepravilan srčani ritam može dovesti do moždanog udara. U Velikoj Britaniji moždani udar je četvrti vodeći uzrok smrti. Podaci takođe pokazuju da od onih s ličnom ili porodičnom istorijom srčanih bolesti, samo 13 posto aktivno se zakazuje na preglede zdravlja srca kako bi otkrili bilo kakve srčane abnormalnosti u ranoj fazi. To je dok 30 posto ljudi s ličnom ili porodičnom anamnezom prethodnog srčanog oboljenja ne prepoznaje simptome aritmije.

Belinda Sandler, pomoćna direktorka, direktorka medicine, BMS Cardiovascular UK & Ireland rekla je: „Pozivamo ljude s ličnom ili porodičnom istorijom srčanih bolesti da redovno proveravaju puls ili, ako nisu sigurni kako, da razgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse. Ako više ljudi aktivno proverava svoj puls, to može pomoći u ranoj dijagnozi i odgovarajućem lečenju stanja kako bi se sprečio moždani udar. Ako vaš lekar opšte prakse posumnja da imate AF, može vam uraditi EKG pregled i vas uputiti kardiologu na dalje preglede.“

Evo kojih sedam tihih simptoma koje ne smete ignorisati:

1. Lupanje srca

2. Nepravilan srčani ritam

3. Umor

4. Kratkoća daha

5. Osećaj nesvestice

6. Mračenje pred očima (omaglica)

7. Bol u grudima

