Pazite na ovo u javnom toaletu: Svi to radimo, a ne bi trebalo!

Javni toaleti sasvim sigurno nisu ničiji prvi izbor.

Ali nekada jednostavno ne možemo da izbegnemo njihovo korišćenje.

Ovo se, naravno, odnosi na situacije kada smo dugo napolju, ili kada negde putujemo.

Mnogi se plaše da se u javnom toaletu ne zaraze polno prenosivim bolestima.

Međutim, dr Preethi Daniel kaže da je to skoro nemoguće.

“Veća je verovatnoća da će vas pogoditi munja dok jašete leteću svinju, nego što ćete dobiti polno prenosivu bolest u javnom WC-u. Molim vas, ne brinite”, kaže ona.

Jedine bolesti koje možete da pokupite iz javnih toaleta jesu Ešerihija koli i salmonel, ali postoji jedna stvar koju mnogi rade, a mnogo je opasnija od svih bolesti.

Naime, dok pokušavate da obavite nuždu i da lebdite iznad WC šolje da je slučajno ne biste dotakli, veća je šansa da ćete dobiti urinarnu infekciju.

“Mnogi žure da bi što pre obavili nuždu, a to može da dovede do urinarne infekcije, jer ako ne ispraznimo bešiku do kraja, telo izlažemo opasnim bakterijama”, kaže dr Daniel.

Ona savetuje da je kod korišćenja javnog toaleta najvažnije dobro “obaviti posao”, a nakon toga oprati ruke sapunom i po mogućstvu investirati u sredstvo za dezinfekciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.