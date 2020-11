Pažnja: Jasni znaci da šećer uništava vaš organizam!

Ukoliko primetite neki od ovih simptoma, obavezno se javite lekrau. Rano otkrivanje može da spasi telo od oštećenja uzrokovanog dijabetesom

Dijabetes tipa 2 je sve češća bolest, a nazivaju je tihim ubicom, jer njeni simptomi nisu potpuno jasni na samom početku.

Znake koje telo šalje mnogi zanemare ili pripišu nekom drugom stanju. Nije retka situacija da pacijent godinama ima povišen šećer, a da toga nije svestan. U međuvremenu dijabetes nanese veliku štetu drugim organima.

Evo koje signale ne smete da ignorišete. Ukoliko imate više od sva simptoma, obavezno se javite lekaru. Ovo mogu biti najraniji znakovi dijabetesa:

Povećana potreba za mokrenjem i žeđ

Ako je potreba za mokrenjem pojačana i noću često ustajete i trčite do toaleta, postoji velika mogućnost da patite od dijabetesa. Bubrezi rade pojačano kako bi izlučili višak glukoze iz krvi, zbog čega dolazi do potrebe za odlaskom u toalet, i to više puta u kratkom razmaku.

Ujedno se javlja i pojačana žeđ uzrokovana povišenim nivoom šećera u krvi.

Sporo zarastanje rana

Posekotine, ogrebotine i rane koje ne zarastaju brzo spadaju među najčešće simptome dijabetesa. Ovo se događa zbog prevelikog nivoa glukoze koja se nalazi u venama i arterijama.

Problemi sa kožom

Svrab, suva koža, slaba cirkulacija, kao i mnogi drugi problemi, mogu biti simptomi dijabetesa.

Povećan apetit

Mada nivo šećera naglo padne, telo oseti glad i traži izvor energije i glukoze kako bi ćelije normalno funkcionisale.

Trnci u rukama i stopalima

Visok nivo šećera u krvi izaziva oštećenje nerava. To se manifestuje kroz trnce i osećaj žarenja u ekstremitetima.

Crvene, otečene desni

Dijabetes otežava vašem organizmu da se bori protiv bakterija, što povećava rizik od upala u vašim ustima, uključujući i kosti koje drže vaše zube „na okupu“. Upale se primećuju ako desni počnu da se povlače s vašeg zuba, labavosti zuba o granulomima (gnojnim čvorovima) na desnima.

