Pejsmejker – kada je vreme za kontrolu uređaja?

Veštački vodič srčanog ritma, odnosno pejsmejker, uređaj je koji emitovanjem bezbolnih električnih impulsa čuva zdravlje srca. Pejsmejker radi na principu aktivacije srčanog mišića ukoliko pacijent ima neku vrstu srčane blokade, odnosno na principu prekidanja aritmija ukoliko srce ostvaruje previše otkucaja. Uređaj se sastoji od kućišta, koje sadrži računar i bateriju, i dve elektrode koje povezuju srce sa kućištem. Elektrode mogu ići do jedne ili obe komore.

Pejsmejker je uređaj manji od prosečne kutije šibica, a teži od 20 do 50 grama. U odnosu na prvobitne pejsmejkere, savremeni uređaji su značajno manji, pri čemu je i životni vek baterije produžen. Baterije pejsmejkera traju od 5 do 7, a nekada i do 10 godina. Njihova kontrola je neophodna iz razloga što uređaj ne radi jednako kod svakog pacijenta, čime i potrošnja baterije varira.

Kako izgleda kontrola pejsmejkera?

Pacijenti sa pejsmejkerom moraju redovno da kontrolišu stanje baterije i celokupnog uređaja kako rad pejsmejkera ne bi bio kompromitovan. Na kontroli takođe može biti utvrđena potreba za reprogramiranjem uređaja. Zahvaljujući kompjuterskom programatoru, provera rada uređaja, kao i stanje baterije, obavljaju se bežično. Reprogramiranje je bezbolna procedura koja se vrši naslanjanjem uređaja na deo tela gde se nalazi pejsmejker. Zamena generatora je jednostavna procedura i sprovodi se ambulantno, pri čemu se vrši i kontrola elektroda.

Kontrole se sprovode ambulantno na svakih 3 do 6 meseci, a po potrebi i ranije ukoliko pacijent oseti bilo koju vrstu tegoba. Ukoliko pacijent oseti bilo koji simptom koji je bio prisutan pre ugradnje pejsmejkera, neophodne su konsultacije sa kardiologom. U slučaju pojave tegoba sa kojima se pacijent nije susretao ranije, nevoljnog grčenja mišića ili promena na koži u predelu iznad mesta ugradnje pejsmejkera, neophodno je hitno kontaktirati kardiologa.

Vanredna kontrola uređaja potrebna je ukoliko pacijent oseti vrtoglavicu, doživi gubitak svesti ili usporavanje srčanog ritma. Kako se ne bi narušio pravilan rad uređaja, potrebno je izbegavati spoljni pritisak na mestu ugradnje pejsmejkera, te nagle i veoma energične pokrete rukom. U slučaju zadobijene povrede, jakog opterećenja sa strane ugradnje pejsmejkera ili drugog fizičkog pritiska koji bi mogao da kompromituje rad uređaja, neophodno je kontaktirati kardiologa.

Kako možete doprineti pravilnom radu pejsmejkera?

Iako život sa pejsmejkerom ne stavlja pred pacijenta suštinska ograničava, ipak se savetuje oprez prilikom korišćenja mobilnih telefona i prenosnih audio plejera. Ove uređaje ne treba nositi u džepu odeće koji se nalazi u predelu grudnog koša. Takođe, savetuje se da ovi uređaji budu odmaknuti bar 15 centimetara u odnosu na pejsmejker. Tokom razgovora, poželjno je držati telefon na uhu suprotnom od strane ugradnje uređaja.

Pacijentima sa ugrađenim pejsmejkerom ne savetuje se boravak u blizini uređaja koji imaju snaže elektronske magnetne signale. Ne preporučuje se ni podgvrgavanje dijagnostičkim procedurama koje uključuju upotrebu magnetne rezonance. Detektori metala ili uređaji za otkrivanje krađe ne škode radu pejsmejkera, ali se ipak ne treba zadržavati u polju rada ovih uređaja. Prilikom prolaska kroz detektor metala, uređaj može odreagovati. Stoga pacijenti pre ove kontrole treba da naglase da imaju ugrađen pejsmejker i sa sobom nose knjižicu o ugradnji uređaja kao dokaz.

Ugradnja pejsmejkera u Puls kardiološkom centru

Pacijenti koji imaju problema sa srčanim ritmom mogu biti kandidati za ugradnju pejsmejkera. Za preciznu dijagnostiku i savremene metode lečenja obratite se lekarima Puls kardiološkog centra. U savremenoj bolnici u bloku A na Novom Beogradu možete obaviti sve predoperativne analize kao i sam operativni zahvat koji će vam omogućiti da povratite kvalitet života kakav ste imali pre pojave tegoba. Stoga ne oklevajte i zakažite pregled kako biste vašem srcu obezbedili tretman kakav zaslužuje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.