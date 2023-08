Pet bolesti navodno se može otkriti godinama pre dijagnoze: Na ove rane simptoma pazite

Rana dijagnoza može biti presudna za spašavanje života, ali za neke bolesti mogu proći godine, ako ne i decenije pre nego što ih lekari otkriju. Ali postoje pokazatelji koji mogu postati očigledni puno pre nego što dođemo do dijagnoze, donosi Mirror.

Bolesti poput lajmske bolesti ili endometrioze često mogu biti prisutne u telu pacijenata godinama pre nego što se otkriju. Ponekad to može biti posledica nedostatka pacijentovog znanja, ali neka stanja mogu imati vrlo malo simptoma ili pokazivati ​​simptome koji izgledaju kao neka druga bolest, uzrokujući kašnjenja u lečenju.

Parkinsonova bolest

Studije pokazuju kako se simptomi Parkinsonove bolesti mogu prepoznati i do deset godina pre dijagnoze. Simptomi koji na to ukazuju podrazumevaju probleme s ravnotežom i koordinacijom, gubitak čula mirisa, zatvor i podrhtavanje ruku.

Bolesti motornog neurona

Bolest motoričkih neurona (MND) utiče na centralni nervni sistem tela, ometajući slanje poruka iz mozga prema mišićima, uzrokujući njihovo kretanje na neželjene načine. To može dovesti do spazama, grčeva, poteškoća u govoru, gutanju i disanju, kao i do ukočenosti zglobova te slabosti mišića.

Endometrioza

Studije pokazuju kako 10 posto žena ima endometriozu, a reč je o stanju u kojem se tkivo materice pojavi negde drugdje u telu, uzrokujući neprijatan bol tokom menstruacije. Rani znakovi endometrioze vrlo su slični sindromu iritabilnog creva poput grčeva, nadutosti i bolova.

Lajmska bolest

Kako objašnjavaju lekari, do ove bolesti dolazi kada nas ugrize zaraženi krpelj. Simptomi se mogu pojaviti i do 30 dana nakon ugriza, ali jednako tako mogu proći meseci ili godine dok se ne pojave. Čak i tada simptomi mogu biti vrlo zbunjujući, naročito ako ne znamo da smo bili ugrizeni. Prvi znakovi su povišena temperatura, glavobolja, umor, bolovi u telu i osip koji počinje kao krug oko ugriza.

Rak

S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta raka, simptomi se razlikuju. Isto tako, prvi znakovi raka obično se pojavljuju kada je tumor dovoljno velik da pritisne obližnje tkivo. To može potrajati dosta dugo pa tako istraživanja pokazuju kako, na primer, muškarci mogu živeti decenijama bez ikakvih simptoma raka prostate. Najčešći su simptomi neobične kvržice, iscrpljenost i umor, prenosi Index.

