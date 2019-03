Pijemo ih nedeljama, a leče za samo 3 dana

Toliko puta ponovljen savet lekara da terapiju antibioticima treba ispiti do kraja, a ne prekinuti posle prvih znakova oporavka, pogrešan je, tvrdi grupa britanskih naučnika. Pacijentima se do sada savetovalo da ne prekidaju sa uzimanjem ove vrste lekova odmah čim se simptomi ublaže, jer bi to moglo da dovede do mutacija bakterija i do njihove otpornosti na medikament.

Analiza objavljena u „Britanskom medicinskom žurnalu” ne samo da tvrdi da za takvu tezu nema dokaza već smatra da produženo uzimanje antibiotika (duže od tri do pet dana) povećava rizik da se stvori otpornost na lek. Bez obzira na ovakav zaključak, ovi lekari navode da postoje bolesti, poput tuberkuloze, gde bakterije mogu postati otporne ukoliko se medikamenti ne uzimaju dovoljno dugo. Ali, dodaju oni, brojne bakterije (na primer, ešerihija koli ili stafilokoke) nalaze se na rukama svih ljudi i ne izazivaju nikakvu štetu. Bolest nastaje samo ukoliko dospeju u krvotok i organe za varenje. Što su duže u tom slučaju izložene delovanju antibiotika, to je veća verovatnoća da se razvije otpornost, naglašavaju ovi lekari.

Prema njihovom mišljenju, nije bilo dovoljno istraživanja o tome koliko bi idealno trebalo da traje lečenje antibioticima. U bolnicama pacijenti mogu da se podvrgnu testovima da se vidi kada treba prestati sa lekovima, ali u kućnim uslovima takve provere nisu izvodljive i zbog toga im treba reći da prekinu tretman čim se osete bolje. Takav savet potpuno je oprečan preporuci Svetske zdravstvene organizacije i, kako smatra Britanski kraljevski koledž lekara porodične medicine, može da izazove zabunu kod ljudi. To profesionalno udruženje savetuje da bi pacijenti trebalo da postupaju prema uputstvu svojih lekara, jer jedna studija nije dovoljna da bi se njeni nalazi odmah uvažili. Poboljšanje stanja ne znači da je infekcija potpuno iskorenjena, podsećaju lekari tog udruženja, prenosi „Gardijan”.

Smanjenje upotrebe antibiotika ključno je u borbi protiv rastuće otpornosti na tu vrstu lekova.

(A. Marinković, „Politika“)