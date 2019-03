Pijte ovaj sok svakog dana i smanjite rizik od moždanog udara

Ima li šta zdravije od sveže ceđenog soka? Odlična vest je da su stručnjaci utvrdili da je ceđeni sok dobra prevencija protiv raznih bolesti.

Sveže ceđen sok od pomorandže pun je vitamina i minerala. On:

jača imuni sistem

smanuje rizik od nastanka tumora

smanjujete rizik od moždanog udara za četvrtinu.

Rezultati istraživanja pokazuju:

U istraživanju objavljenom u British Journal of Nutrition učestovalo je 35.000 muškaraca i žena uzrasta od 20 do 70 godina, a rezultati su utvrdili da osobe koje ga piju sok svaki dan imaju manji rizik od zgrušavanja krvi u mozgu za 24 posto. Pokazalo se i kako je učestalost srčanih bolesti manja kod ljudi koji ga redovno konzumiraju jer imaju 12 do 13 posto manji rizik od oštećenja arterija.

Oduvek se verovalo kako su sveže ceđeni sokovi odlični za naše zdravlje, ali poslednjih godina su počele rasprave koliko su zapravo dobri zbog količine šećera koje sadrže. Ali, stručnjaci smatraju kako njegovo dejstvo na prevenciju moždanog udara prevazilazi količinu šećera u tim sokovima, piše Daily Mail.

Naučnici savetuju da je sveže voće ipak bolje od sveže ceđenih sokova.