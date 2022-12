Poboljšajte učinak u krevetu: Evo kako da rešite problem s EREKCIJOM potpuno prirodno, bez lekova

Statistike pokazuju da svaki peti muškarac ima problem u seksualnom funkcionisanju, a među njima je sve više muškaraca mlađih od 40 godina.

Savremeni stilovi života prepuni stresa i neizvesnosti odgovorni su za ove razorne brojke, a sve to narušava samopouzdanje, želju i moć muškaraca.

Stres i anksioznost su štetni za potenciju

Moderan način života i visoki zahtevi kao što su posao, obaveze i neizvesna finansijska situacija su najčešće izvor stresa za muškarce. Kada su pod velikim stresom, postaju preopterećeni, odsutni i defokusirani, pa je njihov učinak u krevetu takav: nemaju želju, erekcija je slaba i kratkotrajna.

Ovo je takozvana psihološka impotencija i javlja se kod mlađih muškaraca koji su inače savršeno zdravi. Glavni simptomi su da erekcija normalno postoji, ali kada je u pitanju seks, ona naglo opadne ili se erekcija jednostavno izgubi, bez obzira na to koliko je partner privlačan.

Jednom kada se doživi jedan neuspeh u krevetu, to može dovesti do straha od drugog neuspeha, što dodatno povećava stres i nervozu i dovodi do daljih neuspeha. Ovaj strah od veza manifestuje se smanjenim samopouzdanjem i stalnim zapitkivanjem: šta ako opet ne uspem, šta ako ne potraje dovoljno dugo, da li misli da je premalo za mene, šta ako ne želi više da me vidi , itd.

Slaba potencija utiče i na odnos sa partnerom

Pored ličnog nezadovoljstva i straha, niska potencija utiče i na partnera. Kada potencija nije zadovoljavajuća, pita se da li je na njoj: da li nije dovoljno privlačna i da li je njen partner voli. Ponekad može pomisliti da nije veran i da je to razlog slabe potencije. U svakom slučaju, to dovodi do otuđenja, izbegavanja intimnosti, svađa i svađa, što može dodatno pogoršati seksualno funkcionisanje muškarca. Na taj način se stvara „začarani krug“ neuspeha i stresa iz kojeg je teško izaći.

Prirodni preparati mogu biti rešenje

Prirodni preparati poput S-adenozilmetiona (SAMe), koji poboljšava raspoloženje, mogu biti odlično rešenje. SAMe povećava nivo serotonina, noradrenalina i dopamina u mozgu, pa je odličan protiv stresa, depresije i nedostatka motivacije. Na ovaj način SAMe vraća poljuljano samopouzdanje, motivaciju i energiju muškarcima.

Tamo gde je oštećenje potencije rezultat kombinacije fizičkih i psihičkih faktora, prirodni preparati koji sadrže beta-sitosterol mogu biti od velike pomoći. Za razliku od sintetičkih lekova, prirodni beta-sitosterol preparati su bezbedni za dugotrajnu upotrebu i mogu se uzimati bez lekarskog recepta.

Kada se koristi redovno, daje muškarcima slobodu i nezavisnost da imaju seks u bilo koje vreme i na bilo kom mestu, bez potrebe da brinu o tome da li su uzeli lek ili ne.

Takođe, beta-sitosterol ima dugoročne pozitivne efekte na mušku potenciju i sprečava kasnije komplikacije sa celim muškim reproduktivnim sistemom.

