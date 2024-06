Počela je sezona ove moćne, lekovite biljke: Čini čuda za jetru, depresiju i kožu

Moćna biljka koja čini čuda za jetru, depresiju i kožu!

Kantarionovo ulje nije samo obično ulje iz prirode. Ono je pravo čudo koje može umiriti ili čak lečiti širok spektar problema, uključujući kožne tegobe poput akni, ožiljaka, pa čak i blage depresije. Ovo lekovito dejstvo pripisuje se aktivnom sastojku hipericinu, koji ima protivupalna, umirujuća i obnavljajuća svojstva. Ekstrakti kantariona takođe imaju antibakterijska i antivirusna svojstva.

Hypericum perforatum, poznat kao kantarion, često se koristi u narodnoj medicini gde je odavno poznata moć ove biljke za razne tegobe, uključujući temperaturu, jetrene i žučne probleme. Međutim, njegovo najbolje dokumentovano dejstvo je u borbi protiv depresije.

Klinička ispitivanja potvrdila su da kantarion ima pozitivan uticaj na depresivna raspoloženja, posebno kod lakših do srednje teških oblika depresije. Antidepresivno dejstvo se obično primećuje nakon dve nedelje redovne upotrebe.

Osim što poboljšava raspoloženje, kantarion može smanjiti osećaj iscrpljenosti, umora i bezvoljnosti, kao i pomoći kod anksioznosti i poremećaja spavanja.

Evo nekoliko načina na koje kantarion može biti koristan:

1. Podstiče cirkulaciju: Kantarionovo ulje je odlično za masažu jer poboljšava cirkulaciju.

2. Protivupalno dejstvo: Koristi se kod upale mišića i živaca, reume, išijasa i gihta.

3. Protiv dekubitusa: Kantarionovo ulje može sprečiti nastanak rana kod osoba koje dugo leže.

4. Protiv kožnih problema: Preporučuje se kod akni, ožiljaka, hemoroida, čireva, proširenih vena, herpesa, iritacija i opekotina.

5. Protiv gljivica: Kantarionovo ulje se koristi i za tretiranje atletskog stopala.

Evo i nekoliko recepata za korišćenje kantariona:

Tinktura protiv depresije:

– Prelijte 20 g sveže osušenih cvetova kantariona sa 100 ml 70% alkohola.

– Ostavite da odstoji najmanje dve nedelje, a zatim procedite.

– Uzimajte 20 do 30 kapi tinkture dva do tri puta dnevno razmućene u pola čaše vode.

– Tretman treba sprovoditi četiri do šest nedelja, posebno u zimskim mesecima.

Čaj protiv depresije:

– Stavite jednu do dve kašičice suvog kantariona u šolju vruće vode i ostavite da odstoji deset minuta.

– Popijte po jednu šolju čaja ujutru i uveče.

– Tretman treba sprovoditi četiri do šest nedelja za redom. Trudnicama se ne preporučuje konzumacija ovog čaja.

Losion za negu tela nakon sunčanja:

– Pomešajte 80 ml kantariona, 20 ml hidrolata lavande i 25 kapi eteričnog ulja prave lavande.

– Dobro promućkajte bočicu sa sastojcima.

– Nanesite mešavinu na vlažnu kožu nakon tuširanja umesto uobičajenog losiona.

