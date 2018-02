Pošast koja i dalje vrtoglavo hara Srbijom, odnoseći živote

Možemo reći da je epidemija malih boginja počela u Srbiji početkom oktobra 2017. godine, a od tada su na snazi su pooštrene mere epidemiološkog nadzora na teritoriji Republike Srbije. Od tada Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” intenzivno prati epidemiološku situaciju, redovno objavljuje zvanične informacije i u skladu sa zakonom i predlaže mere za odstranjivanja morbila u Srbiji.

U Srbiji se sprovode pooštrene mere i aktivnosti, u suzbijanju malih boginja, na osnovu stručnih iskustava i preporuka SZO (Svetske zdravstvene organizacije).

Šta su „male boginje“?

Male boginje su zarazna bolest uzrokovana virusom koji se prenosi kašljem i kijanjem.

Najčešći simptomi su: crvene tačkice ili crveno-braon osip po telu, groznica (povišena temperatura), kašalj i kijanje (slično gripu i prehlad) i sivo-bele mrlje u ustima i grlu.

Osip se razvija dva do četiri dana nakon pojave bolesti, počevši od lica i glave i širi se na telo.

Kada uočite ove simptome, obratite se lekaru.

Ako se klinička slika iskomplikuje i virus malih boginja zarazi pluća, može izazvati upalu pluća, encefalitis (zapaljenje mozga), trajno oštećenje mozga. Najteže komplikacije mogu se završiti smrtnim ishodom.

Stanje u Srbiji do 23. 2. 2018.

Od početka oktobra 2017. godine registrovano je ukupno 2607 slučajeva malih boginja, od kojih su 1303 laboratorijski potvrđena u Institutu Torlak.

Najmlađa obolela osoba je stara 15 dana, a najstarija 65 godina.

Najveći broj obolelih su mlađi od pet godina i stariji od 30 godina starosti.

Većina obolelih osoba (94%) je nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili nepoznatog vakcinalnog statusa.

Od ukupnog broja obolelih, 33% je bolnički lečeno.

Teže komplikacija registrovane su kod 11% obolelih, od toga kod jedne osobe zapaljenje mozga i upala pluća kod 292 osobe.

Do danas je umrlo pet osoba obolelih od malih boginja, i to uglavnom posle komplikacija i zapaljenja pluća. Podsećamo da su to prvi smrtni slučajevi od malih boginja posle 20 godina.

Gde sve ima malih boginja?

Epidemija malih boginja registrovana je skoro na celoj teritoriji Srbije od Preševa preko Niša, Bograda i Novog Sada do Subotice odnosno od Negotina i Knjaževca do Tutina, Novog Pazara, Šapca, Užica,kao i na teritoriji Kosova i Metohije

Vakcinacija

U skladu sa predloženim merama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” na teritoriji Republike Srbije intenzivno se sprovodi vakcinacija svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih osoba uzrasta od navršenih 12 meseci do navršenih 14 godina.

Zaštita od malih boginja, zaušaka i rubela jeste pravovremena MMR vakcina od 13 do 18 meseci starosti, a potom revakcinacija – druga doza pre šeste godine starosti.

Šta ako vi ili vaše dete dobijete male boginje?

Postupajte izričito po savetima lekara uz obavezno mirovanje i korišćene prepisane terapije .

Izbegavajte kontakt sa drugim osobama, posebno trudnicama i novorođenčadi.

Ne idite vi niti vaša deca za to vreme u školu, dečiji vrtić i radno mesto, najmanje pet dana od pojave simptoma.

Pozovite svog lekara za savet pre nego što pođete na neku operaciju ili u bolnicu.