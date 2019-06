Prejedala se svaki dan i evo šta joj se desilo sa telom

Nekoj jede jer ga nešto jede, a neko jede jer nema ništa drugo da radi

Prejedanje je najčešći poremećaj u ishrani kod odraslih. Može da izazove ozbiljne zdravstvene posledice kao i psihološke.

Evo šta se dešava sa telom kada se prejedete:

Dobićete proliv

Hrana mora da nam bude izvor energije, a svaki otpad mora da izađe iz tela. Kad se prejedete, telo započne užurbano kretanje, što može da dovede do proliva.

Kako ne bi došlo do ove situacije, temeljno žvakanje i sporo jedenje je presudno.

Telo će se pregrejati

Ako se prejedete, otkucaji srca će se povećati, i počećete obilato da se znojite. Ništa ne može da zaustavi ovaj proces. Kada organizam preradi hranu, vratiće se u normalu. Ali ako želite da se osećate bolje, istuširatje se.

Obilno stvaranje gasova

Kada jedete brzo veliku količinu hrane, budite spremni na to da ćete progutati i veliku količinu vazduha koji mora negde da izađe. Kako biste se rešili nadutosti, preporuka je brza šetnja.

Nemir i nesanica

Istina je da ako se prejedete pred spavanje, doći će do nemira i nesanice. Ujutru ćete se probuditi zlovoljni i još gladniji. Preporuka je da prestanete sa noćnim prejedanjem.

Vrtoglavica

Pošto telo svu energiju koristi da preradi hranu, doći će do vrtoglavice i osećaja nemoći. Ne možete ništa da uradite po ovom pitanju osim da se odmorite i pijete dosta tečnosti.

Nervoza

Da prejedanje može da dovede do nervoze jer ste besni na sebe, nezadovoljni što ste nemoćni da se oduprete hrani. Prejedanje će dovesti do drastičnog pada šećera u krvi i do velike nervoze uma.

Odjednom ćete dobiti „pivski stomak“

Prejedanje će garantovano dovesti do pivskog stomaka koji se preliva preko pantalona. Stomak će se „odjednom“ pojaviti i nestaće kada se hrana probavi. Ono što možete da uradite je da uvek jedete polako i pažljivo sažvaćete svaki zalogaj.