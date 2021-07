Premoćna: Ova biljka lek je za mnoge plućne bolesti

Bokvica je naša moćna lekovita biljka, često zapostavljena

Bokvica u obliku sirupa preporučuje se svim onim bolesnicima, koji boluju od plućnih bolesti, plućne tuberkuloze, onima koji teško dišu, kašljucaju i u grudima imaju prekomerni sluzavi sekret.

Domaći recept za pripremu sirupa:

Uzme se boca za konzerviranje sa širokim grlom, sadržine 5 litara, i na njeno dno se stavi 2 do 3 cm dobro pritisnutih sveže ubranih listova bokvice. Na to se naspe oko 1 cm tamnog šećera, a na to opet sloj dobro pritisnutih listova. Tako se nastavi naizmenično, slojevima šećera i listova dok boca ne bude napunjena.

Boca se preko noći ostavi pokrivena pa se onda drugi dan na isti način nadopuni, jer se sadržaj boce preko noći slegne. To se ponavlja tako dugo dok boca bude potpuno ispunjena. Sada se u vrtu, na zaštićenom mestu iskopa jama, grlo se boce zatvori trostrukim slojem pargament papira ili celofana (ili zalije voskom), boca se stavi u iskopanu jamu, pokrije daščicom i još optereti kamenom ili opekom.

U visini kamena ili opeke gornji se deo jame proširi i na to stavi jača daska. Konačno se ostatak jame zatrpa zemljom i kraj toga zabode daščica zbog oznake mesta.

Boca sada ostaje 3 meseca u zemlji, sadržaj boce vri u sirup od bokvice na ravnomernoj toploti zemlje, a iz listova se pomoću šećera izluči sok u obliku sirupa bokvice. Posle isteka toga vremena boca se oprezno izvadi iz zemlje i ceo sadržaj boce dobro iscedi a tako dobijeni sirup od bokvice jednom se prokua.

Ceđenje kroz tkaninu, kako se to češće radi, nije preporučljivo, jer takvim nepotpunim ceđenjem ostaje previše neiskorišćenog ostatka. Dobijeni sirup napuni se u boce i dobro začepi.

Taj sirup je najbolji kućni lek protiv svih plućnih bolesti. Kako koristiti ovaj moćni recept:

U slučaju potrebe, deca uzimaju sirup više puta dnevno čajnom kašikom, a odrasli supenom kašikom jednom, a najviše tri puta dnevno.

Pre upotrebe posavetujte se sa lekarom

