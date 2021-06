Prepoznajte na vreme: Simptomi srčanog zastoja mogu se javiti mesec dana ranije

Nisu kod svih isti

Verovatno ste u životu više puta čuli da je neko umro od srčanog udara ili srčanog zastoja. Ljudi često koriste ove termine bez jasne predstave šta ova stanja zapravo predstavljaju.

U Srbiji od kardiovaskularnih bolesti u proseku godišnje premine oko 50.000 ljudi, starosti između 30 i 70 godina.

Šta je srčani zastoj?

Srčani zastoj podrazumeva odsutnost kontrakcija ili neprikladne kontrakcije srčanih komora koje odmah dovode do prestanka cirkulacije krvi. Započinje poremećajem srčanog ritma.

Najveći broj srčanih udara ne dovodi do srčanog zastoja.

Šta je uzrok i koji su simptomi?

Veliki je broj uzroka koji dovode do srčanog zastoja. Pre svega to su komorska fibrilacija, bradiaritmije, asistolija, ishemijska bolest srca, hipertrofija miokarda, miokarditisi, srčana insufincijencija, bolesti sprovodnog sistema i drugi.

Četvrtina ljudi koji su doživeli srčani zastoj tvrde da nisu imali nikakve simptome koji bi ukazali da će doći do ovog stanja, više od pola je doživelo bar jedan, s tim da su se kod većine njih simptomi pojavili 24 sata pre zastoja, mada su se kod nekih ljudi pojavljivali i do mesec dana ranije.

Simptomi koji mogu da prethode srčanom zastoju su:

Vrtoglavica

Bol u grudima

Gubitak daha

Nesvestica

Muškarci češće doživljavaju srčani zastoj, a propratni simptom je uglavnom bol u grudima. Statistike pokazuju da žene ređe oboljevaju i osećaju gubitak daha.

Kako ukazati pomoć?

Prvu pomoć bi trebalo odmah ukazati. Ispružite ruke u laktovima, a ramena postavite iznad grudne kosti osobe kojoj ukazujete pomoć – tako će kompresija biti efikasnija. Grudni koš pritiskajte 30 puta, a zatim onesvešćenom licu dajte veštačko disanje.

Jednu ruku podvucite ispod vrata, podignite vrat osobi tako da glava spontano pada niže i nazad temenom prema leđima. Palcem i kažiprstom druge ruke zatvorite nozdrve, dlanom iste ruke pritisnite čelo i gurajte glavu što više na dole i nazad da brada zauzme najviši položaj.

Duboko udahnite, prislonite usta na usta bolesniku i uduvavajte vazduh, pazeći da svojim usnama obuhvatite ceo obim usana bolesnika, jer se tako izbegava gubitak vazduha.

Znaci uspešnosti reanimacije su osećaj pulsa na arterijama vrata ili noge, bolja boja kože, povratak mišićnog tonusa i pomeranje grudnog koš

