Prvi simptom raka pojavljuje se na rukama: Evo kako ćete ga prepoznati

Šake su jedan od delova tela koji najviše koristimo. Rukujemo se, podižemo i spuštamo stvari, prljamo ih. Većina nas ne vodi dovoljno računa o njima.

Pogledajte svoje šake i proverite da li se na njima mogu očitati znaci raka.

Iako je sasvim normalno da ruke postanu suve, ponekad ta suva koža može da se opire čak i upotrebi krema i losiona. U tom slučaju bi trebalo da posetite doktora. Suva koža na nadlanicama i mesta koja su izgubila boju mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Natekle ruke

Rak je poznat po tome da pravi promene u čitavom telu, pa ako primetite bilo šta čudno, treba odmah da posetite doktora. Ako vam šake natiču ili se nadimaju, odmah potražite stručnu pomoć.

Bol u rukama

Ako bez razloga osećate bol u rukama, to može biti jedan od simptoma raka. On uzrokuje bol u različitim organima, a to uključuje i šake. Rak na potpuno drugom delu tela se može manifestovati kroz bol u šakama.

Ostali simptomi raka

Ruke su samo jedan od mogućih simptoma. Iznenadni gubitak težine, promuklost, stalni umor, iritantan i uporan kašalj takođe mogu biti znaci raka.

