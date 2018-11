Prepoznajte ih na vreme: ovo su prvi znaci anemije usled nedostatka vitamina

Anemija usled nedostatka vitamina nastaje zbog nedostatka zdravih crvenih krvnih zrnaca u krvi uzrokovanog nedovoljnom količinom određenih vitamina u organizmu. Ti vitamini su: folati, vitamin B-12 i vitamin C.

Do anemije usled nedostatka vitamina može doći ako se ne unose dovoljne količine vitamina ili ako organizam ima problema sa apsorpcijom ili obradom tih vitamina.

Nisu sve anemije uzrokovane nedostatkom vitamina. Ostali uzroci mogu biti nedostatak gvožđa i neke bolesti krvi i krvnih zrnaca. Zato je važno da lekar dijagnostikuje i leči anemiju. Anemija usled nedostatka vitamina obično se može korigovati vitaminskim dodacima i promenama u ishrani.

Prvi znaci i simptomi anemije usled nedostatka vitamina:

umor

kratak dah

vrtoglavica

bleda ili žućkasta koža

nepravilni otkucaji srca

gubitak težine

ukočenost ili peckanje u rukama i nogama

slabost mišića

nestabilni pokreti

mentalna konfuzija ili zaboravnost

Vitaminski nedostaci obično se polako razvijaju tokom nekoliko meseci do nekoliko godina. Simptomi nedostatka vitamina mogu biti suptilni i na izgled bezazleni na prvi pogled, ali se povećavaju kako se nedostatak vitamina pogoršava.

Anemija usled nedostatka vitamina nastaje kada organizam nema dovoljno vitamina neophodnih za proizvodnju adekvatnog broja zdravih crvenih krvnih zrnaca. Crvena krvna zrnca prenose kiseonik iz pluća kroz celo telo. Ako se tokom dijete ne unosi dovoljno vitamina, može doći do anemije zbog nedostatka vitamina. Drugi uzrok anemija usled nedostatka vitamina može da bude kada telo ne može pravilno da apsorbuje hranljive materije iz hrane koju jedemo.

Uzroci ove anemije poznate i kao megaloblastna anemija mogu biti:

Folna anemija – folati, poznati kao vitamin B-9, jesu hranljive materije koje se nalaze u voću i lisnatom zelenom povrću.

Nemogućnost da se folati apsorbuju iz hrane može dovesti do anemije. Većina hranljivih materija iz hrane apsorbuje se u tankom crevu. Osobe koje boluju od bolesti tankog creva, kao što su celijakija, ili one kod kojih je hirurški uklonjen veliki deo tankog creva, mogu imati poteškoće da apsorbuju folate ili njihov sintetički oblik, folnu kiselinu. Alkohol smanjuje apsorpciju folata, pa ispijanje alkohola u većim količinama može dovesti do zdravstvenih problema. Određeni lekovi takođe nogu ometati apsorpciju ovih hranljivih materija.

Trudnice i žene koje doje imaju povećane potrebe za folnom kiselinom, kao i ljudi na hemodijalizi zbog bolesti bubrega, pa ako nedovoljno unose vitamine u organizam mogu imati anemiju.

Anemija zbog nedostatka vitamina B-12 može nastati usled ishrane sa nedovoljno vitamina B-12. Ovog vitamina ima naročito u mesu, jajima i mleku.

Ova anemija može se javiti i ako tanko crevo ne može da apsorbuje vitamin B-12. Razlozi mogu biti operacije u stomaku ili operacije na tankom crevu (poput bajpasa), abnormalnog rasta bakterija u tankom crevu, ili neke crevne bolesti, kao što su Kronova bolest ili celijakija.

Nedostatak B-12 vitamina može biti izazvan parazitima unesenim preko kontaminirane ribe, jer se ovi paraziti hrane sokovima iz ribljeg mesa.

Protein koji se luči u stomaku može biti unutrašnji faktor anemije zbog nedostatka vitamina B12 u želucu i u tankom crevu koji ometa apsorbciju u krvotok. Nedostatak ovog proteina može biti se javiti usled autoimune reakcije organizma.

Anemija zbog nedostatka vitamina C može da se razvija ako ne unosimo dovoljno vitamina C iz hrane koju jedemo. Nedostatak vitamina C u organizmu moguć je takođe zbog smanjene sposobnosti da organizam apsorbuje vitamin C iz hrane. Na primer, pušenje smanjuje sposobnost tela da apsorbuje vitamin C iz hrane.