Prvi znak da imate kamen u bubregu: Odmah idite kod lekara ako vam se ovo dešava dok ste u toaletu

Kamen u bubregu je vrlo česta pojava, a nastaje nakupljanjem minerala i sitnih kristala u urinu, a zatim se razvija u kamen.

Jedan od glavnih uzroka stvaranja kamena u bubregu je nedovoljan unos vode ili drugih tečnosti, što znači da dnevno lučite manje od litra urina. Bol je glavni simptom koji ukazuje na kamen u bubregu, ali ovo stanje možete otkriti i pre njega.

Bol se javlja kada se kamen u telu pomeri, ali ako ne osećate bol i često idete u toalet, to može biti prvi znak. Ako mokrite često, ali po malo, urin ima jači miris ili primetite krv u urinu, to može biti znak da će doći do stvaranja kamena u bubregu.

Drhtavica, povraćanje, mučnina i groznica su takođe simptomi, pa ako primetite bilo šta od gore navedenog, obratite se svom lekaru što je pre moguće.

