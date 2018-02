Pupčana kila – znaci, faktori rizika, komplikacije

Pojava u vidu ispupčenja pupka ili veće kvržice na samom pupku naziva se pupčana kila. U današnje vreme česta su pojava i kod dece i kod odraslih, a najčešće su bezopasne. Kod beba se pupčana kila može javiti od samog rađanja pa sve do potpunog zarastanja pupka. Upravo u tom zarastanju jeste rizik za pupčanu kilu.

Ako sumnjate da vaša beba ima pupčanu kilu ili sledeće simptome, treba potražiti pomoć:

bol kod bebe na dodir pupka

učestalo povraćanje

modro i oteklo područje pupka bebe

Pupčane kile su obično bezbolne za decu, dok kod odrasle osobe mogu izazvati veće neprijatnosti. Međutim, ne treba ih shvatiti olako i treba posetiti lekara i sprečiti eventualne komplikacije.

Uzrok pojave pupčane kile treba vezivati za trudnoću. Razvoj fetusa i bebe zavisi od pupka do rođenja. Odsecanje i zarastanje pupka i stomačnih mišića može dovesti do pojave pupčane kile kako na samom rođenju, a i kasnije u životu.

Najčešći uzrok pojave pupčane kile kod odraslih jeste unutrašnji pritisak na pupak, a faktori su:

gojaznost

učestale trudnoće

tečnost u trbušnoj duplji (ascites)

posledica operacije abdomena

hronična peritonealna dijaliza

Faktori rizika za pupčanu kilu:

kod prevremeno rođenih beba sa malom porođajnom težinom baz obzira na pol bebe

kod odraslih – višak kilograma i učestale trudnoće – zbog toga su žene u većem riziku od muškaraca

nasledni faktor (slabost mišića) može biti faktor rizika i kod dece i kod odraslih

Komplikacije

Kod dece su komplikacije retke, najčešća pojava je nevraćanje tkiva i posle zatvaranja (potiskivanje u trbušnu dupu). Ova pojava smanjuje dotok krvi u delu zarobljenih creva i dovodi do bola i oštećenja tkiva. Deo creva bez dotoka krvi naziva se strangulated kila, a može dovesti i do gangrene tkiva (smrti tkiva). Ukoliko se kila ne operiše, infekcija se može proširiti trbušnom dupljom i dovesti do situacije opasne po život.

Odrasli imaju veće rizike, zato što mogu više naprezati svoj organizam i stomačne mišiće, za opstrukciju creva, pa je zbog toga najčešća potrebna hitna operacija zbog mogućih komplikacija.