Razbijen mit o ispijanju vode s limunom ujutru: Evo kakav uticaj ima na zdravlje

Ispijanje vode s limunom u jutarnjim satima postalo je ritual za mnoge ljude koji žele da smršaju i poboljšaju svoje zdravlje. Premda nema naučnih dokaza koji potvrđuju da ova navika pomaže pri mršavljenju, ona nije loša. Štaviše, radi se o zdravoj navici, kako piše stranica Eat This, Not That.

Ona vam obezbjeđuje solidnu dozu vitamina C odmah posle buđenja, a stručnjaci su otkrili glavni efekat koji ta praksa ima na telo, konkretno na bešiku.

Registrovana nutricionistkinja i dijetetičarka Kolin Kristensen kaže da ova zdrava kombinacija, koju su popularizovali influenseri i dali joj status čarobnog eliksira, nije nikakva izuzetna tečnost za detoksikaciju niti može da učini čuda za vašu težinu, ten, mokraćni sistem i probavu.

Radi se uglavnom o mitovima, kako ona kaže. Prednosti vode s limunom dolaze od pijenja vode, a ne samog limuna – kaže Kristensen.

Ispijanje adekvatne količine vode može pomoći našim telima da funkcionišu ispravno, što se apsolutno može prevesti i na zdravlje mokraćne bešike.

Metaanaliza studija iz 2015. godine, objavljena u časopisu „Medicine“, otkrila je da veliki unos vode razređuje koncentraciju urina i smanjuje njegovu kiselost i uklanja višak soli iz tela, čime se smanjuje rizik od razvoja kamena u bubregu za 60 odsto.

Dok su druge studije sugerisale da je ispijanje limunovog soka ili drugih kiselih sokova povezano sa smanjenjem rizika od kamena u bubregu, ova metaanaliza nije pronašla takvu vezu.

– Ako vam voda s limunom pomaže da popijete više vode, uživajte – kaže Kristensen, a prenosi Stil.

