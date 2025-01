Rešite se bradavica na koži: Prirodni lek je sok ove biljke

Bradavice su kožne infekcije uzrokovane humanim papiloma virusom (HPV), a njihov izgled i veličina zavise od toga gde se nalaze jer mogu promeniti izgled zbog traumatizacije i iritacije kože.

Bradavice se mogu pojaviti bilo gde na telu ali imaju tendenciju pojave na toplim i vlažnim mestima, kao što su male posekotine ili ogrebotine na prstima, rukama i nogama. One su obično bezbolne, osim ako se pojave na tabanima pa tokom hodanja isto tako stvaraju i smetnje.

Bradavice se mogu pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali češće se pojavljuju kod dece, a mogu nastati prenosom virusa s čoveka na čoveka, odnosno dodirom.

Bradavice se mogu podeliti na kožne fibrome i virusne izrasline koje nastaju kao posledica HIV-a. Ukoliko su vam se na koži pojavili kožni fibromi onda ne morate odmah započeti sa lečenjem, jer su oni bezopasni, ali predstavljaju samo estetski problem. Međutim, ako imate virusne bradavice, onda je neophodno lečenje kako biste zaštitili svoje zdravlje.

Na internetu se može pronaći mnogo saveta kako bradavice mogu nestati prirodnim putem, a ova tinktura se izdvaja jer je baš svima pomogla.

Potreban je naime žuti sok rosopasa.

Rosopas (naziva se još i rusa) se smatrao lekovitom biljkom već kod starih Rimljana. Spominju ga Plinije i Dioskurid u svojim delima za smanjenje bolova i lečenje oboljenja kože. Sveta Hildegarda preporučuje rosopas za lečenje bolesti kože i to u spoljnoj upotrebi. Najčešće se bere nadzemni deo biljke (Herba chelidonii) tokom cvatnje (od aprila do avgusta) i koren (Radix chelidonii) na jesen ili u proleće. Herba se sabire ručno, rezanjem nadzemnog dela biljke te se brzo suši na temperaturi od 50-60 °C. Nadzemni deo biljke sadrži 0,1 do 1 % benzilizokinolinskih alkaloida, kelidonsku kiselinu, flavonoide, saponine, karotenoide. Rosopas sadrži mešavinu alkaloida među kojima su najzastupljeniji koptizin i helidonin, a njihov udeo u korijenu se kreće od 0,8-3 %. Oni imaju spazmolitičko delovanje na glatku muskulaturu probavnog sistema (želuca i creva), žučovoda, ali i bronhija.

Sangvinarin pak deluje analgetički. U narodnoj medicini sok rosopasa koristio se u lečenju različitih kožnih oboljenja, poput bradavica, raznih ranica, posekotina, žuljeva itd. Nanošenje soka na površinu kože u nekih osoba izaziva alergiju. Sveža biljka ne sme se koristiti za unutrašnju upotrebu jer je otrovna. Usitnjena sveža biljka ima oštar i neprijatan, odbojan miris, dok je osušena biljka gotovo bez mirisa, a ukus je oštar, gorak i dugo se ne gubi. Rosopas možemo i sami ubrati tokom suvog i toplog dana kad je vidljivo lučenje žuto-narandžastog soka iz stabljike. Tokom branja čitave biljke preporučljivo je nositi rukavice jer bi sok mogao uzrokovati manje iritacije na koži. Naučna istraživanja još uvijek ne potvrđuju delovanje rosopasa u zdravstvene svrhe, a pozitivna svojstva su stečena iskustvom. Rosopas se može konzumirati u obliku krema, masti, balzama, tinkture, direktnim nanošenjem biljnog soka (virusne bradavice) i pripremom čaja od rosopasa.

Tinktura od rosopasa

70 % alkohol ili domaća rakija 500 ml

sušeni cvetovi i stabljike rosopasa

staklena posuda od 500 ml koju možete hermetički zatvoriti

tamna staklena bočica za čuvanje tinkture

Tinktura se radi po uobičajenom receptu. U veliku teglu ili neku drugu posudu stavite rosopas, prelijte ga alkoholom i zatvorite. Protresite da se mešavina promućka. Posudu držite tri nedelje na tamnom mestu, ali svako malo protresite kako bi se svi sastojci bolje sjedinili. Nakon što je gotovo, procedite tečnost i prebacite u posudu od tamnog stakla. Rok trajanja ove domaće tinkture je oko pola godine.

Primeniti ovu tinkturu direktno na bradavicu i ostavite da deluje neko vreme. Ubrzo ćete primetiti kako bradavice nestaju.

