Rešite se glavobolje za 5 minuta bez lekova: Probajte ove prirodne metode i brzo ćete se osećati bolje

Verovali ili ne, postoje prirodne metode koje vas mogu rešiti jake glavobolje.

Na internetu se mogu naći brojni saveti, a mi vam donosimo 10 najpopularnijih, za koje oni koji su ih isprobali tvrde da zaista deluju.

1. Hladan oblog

To bi mogla biti prva i najjednostavnija stvar koju možete učiniti kako bi olakšati neke od bolova uzrokovanih glavoboljom. Mekani i hladni peškir stavite preko čela. On će pomoći da se krvni sudovi skupe. Osvežite ga svako malo s hladnom vodom.

Ako vam je draži dugotrajniji oblog, stavite mokri peškir u plastičnu kesicu i u zamrzivač na 30 minuta, a zatim ga koristite. Ako imate led ili kesu smrznutog povrća u zamrzivaču, zamotajte ih u peškir i koristite.

2. Topla kupka

To je neočekivano, ali čini se da kupka tople vode u koje ćete staviti noge pomaže da vam se glava oseća bolje, jer smanjuje pritisak na krvne sudove u glavi. Stari narodni recept kaže da ako u vodu dodate malo senfa u prahu, delovaće još bolje i brže.

3. Čaj od đumbira

Napravite čaj od đumbira (stavite 3 kriške svežeg korena đumbira u 2 šoljice kipuće vode). Udišite paru čaja i pijuckajte polako.

To će smanjiti upalu kroz isto vreme kao što bi to napravio aspirin. Povrh svega, đumbir takođe staje na kraj mučnini!

4. Sveži sok od limuna

Drugi prirodni napitak koji je stvarno jedan od najboljih lekova za glavobolju (svako će to reći) je jednostavan sveži sok od limuna ili pomešan s čajem od kamilice. To smanjuje intenzitet boli. Pijte tri do četiri šoljice dnevno kako biste se rešili uporne glavobolje.

5. Badem

Jeste li znali da ovi orašasti plodovi sadrže nešto što se zove salicin koji se koristi u komercijalnim popularnim lekovima protiv bolova? Zašto popiti tabletu kada biste mogli da pojedete šaku badema? To je prirodni lek i puno zdravija alternativa.

6. Eterična ulja

Pepermint, eukaliptus, sandalovina, bosiljak i pogotovo ulje od lavande (oni koji su pokušali, tvrde da ima odličan efekat!) imaju predivno umirujuće delovanje za bolnu glavobolju. Masirajte područja čela, vrata i gornjeg dela leđa s jednim od tih ulja.

Duboko udišite miris tih ulja, po mogućnosti dok udobno sedite u mračnoj i tihoj prostoriji. To će olakšati nelagodu i smiriti vaš um. Koristi eterična ulja koristite takođe toploj kupki ili za inhalaciju.

7. Držite olovku među zubima

Ali je ne grizite! Olovka će aktivirati vaše “mišiće za osmeh”, a osmeh će opustiti vašu vilicu koja je spojena na slepoočnicu. Koliko god bizarno možda zvučalo, to zapravo deluje, ali samo za napetost vezanu uz glavobolju, ali ne i za migrene i sinusnu glavobolju – imajte to na umu!

8. Vežite šal oko čela

Stegnite nešto oko čela, kao što je šal, kravata ili marama – vrlo čvrsto, sve dok ne osetite pritisak. To smanjuje protok krvi u temenu i smanjuje bolove uzrokovane otečenim krvnim sudovima. Vrlo je jednostavno to napraviti i kada niste kod kuće.

9. Lagana masaža

Masiranje temena, ušne resice i vrata poboljšava cirkulaciju, ublažava napetost i smanjuje bol. Osnovnu masažu je jednostavno izvesti – samo lagano pritisnite svoje slepoočnice i ostala udubljenja poput potiljka i masirajte ih u sporim kružnim pokretima, dajući im čvrsti i dobar pritisak.

Takođe, masiranje mosta nosa može biti jako korisno za sinusnu glavobolju i migrenu. Takođe možete pokušati masažnim akupresurnim tačkama na svojim rukama, čvrsto pritisnite (3 do 5 minuta na području između palca i kažiprsta).

10. Crvena ljuta paprika

Ona je stimulans endorfina koji tretira bol i upalu. Rastvorite pola kašičice crvene ljute paprike u prahu u malo tople vode i nanesite je vlažnom vatom na unutrašnju stranu svake nozdrve. Osetićete peckanje, ali to znači da radi i vaša bol će se uskoro smanjiti.

(Glossy)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.