Revolucionarno: Pronađen lek za prehladu

Obična“ prehlada već vekovima je (bila) nerešiva enigma za brojne naučnike. Medicina poznaje najmanje 160 virusa koji izazivaju ovo oboljenje kod čoveka.

Međutim, stručnjaci Stenforda i Univerziteta Kalifornija iz Los Anđelesa smatraju da je problemima s prehladom došao kraj.

Kako su objavili u žurnalu „Nature Microbiology“, oni su uspeli da izoluju protein iz virusa koji izaziva prehladu, modifikuju ga i ponovo vrate u organizam. Tako izmenjen protein uspeo je da zaustavi prehladu od daljeg širenja i neutrališe je, prenosi Avaz.

Testovi koje su pre radili na miševima sada su počeli da testiraju na prvoj grupi ljudi. Početni rezultati su više nego dobri jer je učinak bio stopostotan.

– Sećam se da je baka često znala da me pita ‘Ako si toliko pametan, kako dosad nisi našao lek za prehladu’. To njeno zadirkivanje dovelo je do toga da smatram da je tim istraživača koje predvodim konačno našao lek za tu bolest – izjavio je medijima američki mikorbiolog i imunolog Džan Kareti, predavač na univerzitetu Stenford.

Pojasnio je da su dosadašnji načini lečenja prehlade bili nedelotvorni jer se većina vakcina zasnivala na tome da suzbija svega četiri od nekih 150 virusa koji izazivaju prehladu.

– Ovi se virusi razvijaju u nosu. Njima pogoduje temperatura od 33 do 35 stepeni, koliko je prosečna temperatura u nosu, i odatle se razvija infekcija koja dovodi do prehlade. Mi smo se odlučili za drugačiji pristup. Ustanovili smo da protein uzrokuje infekciju, izolovali ga i modifikovali. Kada je ponovo vraćen u ljudski organizam, taj protien je onda suzbio infekciju i prehlada je pobeđena – objasnio je Kareti.

On je najavio da se njegov tim sada fokusirao na stvaranje leka ili lekova koji će biti u opštoj upotrebi u što skorije vreme.

Dok se lek ne nađe u apotekama, Kareti i njegovi saradnici ipak savetuju da se ruke redovno peru, vodi računa o oblačenju, zdravo hrani i živi.

– Baš kako su nam i naše bake savetovale – ističe on.