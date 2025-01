Rusi ga vekovima ljubomorno čuvaju kao tajnu: Ovo je najbolji lek za mamurluk, imate ga u frižideru

Mnogo je raznih recepata za mamurluk koji kruže među ljudima i na internetu, a ovo je jedan novi koji Rusi čuvaju kao svoju tajnu.

Naime, u pitanju je tajna koju je otkrila jedna od najpoznatijih barmenki na svetu Šanel Adams. Ona je otkrila da je voda iz kiselih krastavčića najbolji saveznik kad je u pitanju mamurluk.

Osim Amerikanaca, Rusi tečnost od kiselih krastavaca ispijaju uz votku (a neki kažu i da se kunu u to kao lek za mamurluk), dok se u Meksiku kombinuje sa tekilom. Na taj način se ublažava dejstvo alkohola, a neki tvrde i da takva voda ublažava mamurluk.

Tobi Kakini, vlasnik bara iz Njujorka, svoje iskustvo sa „picklebackom“ opisao je u razgovoru za magazin Stil Njujork tjmsa (The New York Times Style Magazine).

„Jedna devojka sa juga pitala me je za šuter vode od kiselih krastavaca uz njen viski. Naterala me je da pijem sa njom i te noći sam ih popio desetak. Izlečio sam prehladu koju sam imao i nisam bio mamuran. Nakon toga su svi hteli piti tu vodu uz viski. To piće je proslavilo moj bar“, rekao je.

Uz sve to, tečnost kiselih krastavaca ima i druge blagodeti, na primer, ubija štetne bakterije u želucu, opušta mišiće i održava nivo šećera pod kontrolom. Ona može biti korisna i za jutro nakon pijanstva, jer pomaže organizmu da se hidrira posle dehidracije koju izaziva alkohol, prenosi Kurir.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com