Saveti: Može li kafa da pobedi umor na poslu?

Kod ljudi koji rade u smenama, neretko se javlja osećaj umora i pospanosti. Kod najčešćeg radnog vremena u svetu, onog od 9 ujutro do pet popodne, oko 14:30 nastupa umor. Zbog toga su mnoge države uvele potrebu za dnevnim odmorom, a u Kini je on garantovan i ustavom.

Ako nemate sreću da vas štiti ustav na radnom mestu, posegnete za šoljicom kafe i nastavljate s poslom. Međutim, idealan način da pobedite ovakvu vrstu umora, je 30 minuta sna. Naravno da malo ko može sebi priuštiti spavanje usred radnog vremena. Stoga stručnjaci predlažu nekoliko saveta koji vam mogu pomoći.

Pravilno spavanje

Godine 2013. u jednoj američkoj studiji došlo se do rezultata da manje od 40 procenata Amerikanaca spava manje od sedam sati. Potrebno je regulisati spavanje na način da u otprilike isto vreme idete u krevet i budite se. Ako odspavate minimalno sedam sati, manja je mogućnost da vas usred jutarnje smene uhvati potreba za snom, prenosi portal Insider.

Ništa neće pomoći cirkulaciji krvi poput kardio vežbe. Ako veći deo smene na poslu provodite sedeći, to će imati vrlo loš utjecaj na vaše telo. Pokušajte u radno vreme uneti nekoliko minuta hodanja. Bilo da idete do toaleta ili do uređaja za fokopiranje, najvažnije da svakih pola sata na poslu malo prošetate.

Korisno je grickati zdrave namirnice

Kad vas umor hvata nakon užine ili ručka, to može biti rezultat reaktivne hipoglikemije. Nakon obroka se smanjuje nivo šećera u krvi što vas dovodi do osećaja umora, slabosti pa čak i vrtoglavice. Da biste ovo izbegli, konzumirajte ručak od balansiranih namirnica i visoko proteinskih međuobroka. Grickajte lešnike, orahe ili uvrstite u ručak tvrdo kuvana jaja.

Voda se ne pije samo nakon treninga ili kad vam je užasno vruće. Vodu je potrebno piti tokom čitavog dana, čak i kada ne osećate žeđ. Umesto da popijete već drugu ili treću kafu u danu, popijte čašu vode. Istraživanja dokazuju da čak i mala dehidracija smanjuje lične mogućnosti i produktivnost.